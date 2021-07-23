У Токіо відкрили Олімпіаду-2020

У Токіо в п'ятницю, 23 липня, відкрили Олімпійські ігри-2020. "Я оголошую відкритими Ігри в Токіо", - оголосив імператор Японії Нарухіто. Церемонія відкриття відбулась на майже порожньому Японському національному стадіоні, розрахованому на 68 тисяч місць.

Японський імператор Нарухіто відкрив Олімпіаду

На заході були присутні лише кількасот чиновників та високопоставлених осіб, зокрема перша леді США Джилл Байден та президент Франції Еммануель Макрон, та кілька тисяч спортсменів. Вони мали на обличчі маски, а церемонія почалася з хвилини мовчання на знак ушанування жертв пандемії коронавірусу. Нагадаємо, що олімпійські змагання відбуватимуться при порожніх трибунах.

Під час відкриття Олімпіади

"Так, це відрізняється від того, що ми усі уявляли. Але давайте цінувати цей момент, тому що нарешті ми всі тут разом", - наголосив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach). Він назвав солідарність "світлом у кінці темного тунелю цієї пандемії" та подякував японському народу за те, що "ігри стали можливими".

Дрони в небі над стадіоном

Під час церемонії відкриття виступали японські артисти, а в небі над стадіоном 1824 дрони утворили емблему Олімпіади. Артисти з усіх континентів виконали відому пісню Imagine Джона Леннона та Йоко Оно. А на завершення церемонії японська тенісистка, третя ракетка світу Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.

Це вже четверта Олімпіада, яку приймає Японія. У 1964 році літні Олімпійські ігри відбулися в Токіо, а зимова Олімпіада 1972 року пройшла в Саппоро, а 1998 року - в Нагано.