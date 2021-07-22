Все, що треба знати про Олімпіаду в Токіо

XXXII літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Це буде перша Олімпіада, яка пройде в непарний рік, а також перші Ігри, які було перенесено, а не скасовано у зв'язку з надзвичайною ситуацією. DW зібрала основні цифри й факти найбільш незвичайних Ігор в історії.

Перенесені, але не скасовані

Токіо отримав право на проведення літньої Олімпіади 7 вересня 2013 року, випередивши іспанський Мадрид і турецький Стамбул. Спочатку Ігри мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Проте 24 березня 2020 року Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Ігри переносяться на рік, при цьому з маркетинговою метою було вирішено зберегти офіційну марку "Токіо-2020".

Перші змагання почалися за два дні до офіційної церемонії відкриття Ігор 23 липня. Японію для участі в церемонії відкриття відвідують лідери 15 країн і міжнародних організацій. Серед них - президент Франції Еммануель Макрон і перша леді США Джилл Байден.

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Програма, прем'єри, учасники

Змагання пройдуть на 42 майданчиках (у Ріо 2016 року було використано 37 арен), 28 з яких розташовані в радіусі восьми кілометрів від Олімпійського містечка. Усього буде розіграно 339 комплектів олімпійських нагород зі 41 виду спорту.

Медалі Токіо-2020

На Іграх-2020 відбудеться олімпійський дебют карате, скелелазіння, серфінгу та скейтборду. Після дванадцятирічної перерви до програми повертаються бейсбол, вперше неофіційно представлений на третій Олімпіаді сучасності 1904 року. Офіційно він дебютував на Іграх у 1992 році. Представлений буде і софтбол, який востаннє з'являвся в Пекіні у 2008 році. На включенні цих видів до програми Токіо-2020 наполягали господарі. У традиційних видах спорту глядачі вперше побачать олімпійські змагання з баскетболу 3х3, BMX-фрістайлу, а також змішані естафети у плаванні та легкій атлетиці, змішані командні змагання з дзюдо, тріатлону і стрільби з лука.

Планується, що на старти літньої Олімпіади в цілому вийдуть близько 12,5 тисячі спортсменів із понад 205 країн. Найбільша команда (613 атлетів) представляє США. Збірна Німеччини нараховує 430 олімпійців.

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За порожніх трибун

20 березня 2021 року було оголошено, що на олімпійські об'єкти під час Ігор не буде допущено іноземних глядачів, а гроші за куплені квитки організатори повернуть. Спочатку вирішили, що спостерігати за змаганнями з трибун зможуть до 10 тисяч глядачів і тільки громадяни Японії.

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У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації було оголошено, що за змаганнями в префектурах Токіо, Канагава, Сайтама і Тіба можна буде спостерігати тільки через телетрансляцію. На змагання у префектурах Ібаракі, Міягі, Сідзуока і Фукусіма допустять глядачів, але лише жителів країни. Як вказали у МОК, таким чином за порожніх трибун відбудуться 724 зі 750 змагань Олімпіади.

Україна на Олімпіаді у Токіо

Збірна України на Олімпійські ігри в Токіо вирушила з найменшою делегацією за всю сучасну історію виступів на літніх Олімпіадах. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив це складним коронавірусним роком. Лідера збірної України зі спортивної гімнастики Олега Верняєва відсторонили від участі у змаганнях через допінг - спортсмен збирається це оскаржити рішення. Не буде у Токіо й важкоатлета Дмитра Чумака.

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Стрибун у висоту Богдан Бондаренко і плавець Андрій Говоров не виконали норматив на Олімпійські ігри. "За бортом" залишаються і легкоатлетки Ольга Ляхова й Наталя Прищепа. Натомість хороші шанси на медалі мають чемпіон світу й віцечемпіон Ігор у Ріо, народний депутат Жан Беленюк та шестиразова чемпіонка світу й олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Вже відомо й те, хто понесе прапор України на церемонії - олімпійська чемпіонка у кульовій стрільбі Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Рекордне число допінг-проб

Очікується, що на Іграх-2020 у спортсменів візьмуть рекордну кількість допінг-проб - 5000. Під час Ріо-2016 агентство WADA взяло 4930 проб - як під час самих Ігор, так і в позазмагальний період.

На XXXII Олімпіаді забір проб здійснюватиме Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) за сприяння Японського антидопінгового агентства (JADA). Всього буде задіяно 250 допінг-офіцерів і 700 осіб допоміжного персоналу.

Як пояснив генеральний директор ITA Бенджамін Коен, в Токіо-2020 випробують новий метод виявлення заборонених речовин Dried Blood Spot (DBS): з крові спортсмена візьмуть кілька крапель: які нанесуть на спеціальний абсорбуючий папір, що значно спрощує можливості перевезення і зберігання тестів. При цьому, старі способи аналізу із забором сечі і крові також застосовуватимуть.

Зібрані в Токіо-2020 зразки зберігатимуться до 10 років у централізованому сховищі для тривалого зберігання у Швейцарії. На думку WADA, це дасть експертам можливість повторно проаналізувати їх у майбутньому, після появи нових більш ефективних методів виявлення заборонених препаратів.

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Ігри та коронавірус

21 липня, за два дні до старту Ігор, у Токіо зафіксували 1832 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний показник зі середини січня 2021 року, повідомило агентство Kyodo. У столиці Японії оголошено четвертий рівень надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу. Загальна кількість позитивних тестів на SARS-CoV-2, безпосередньо пов'язаних з Олімпіадою, становить 79.

На олімпійських об'єктах запроваджено жорсткі протиепідемічні правила. Всі спортсмени проходять щоденну перевірку, їм наказано дотримуватися дистанції й носити маски весь час, крім тренувань, участі у змаганнях, сну та їжі. Учасникам заборонено використовувати міський громадський транспорт, відвідувати культурні об'єкти, клуби, ресторани і пам'ятки японської столиці, а також спілкуватися з місцевими жителями.

Медалі перед церемонією нагородження буде продезінфіковано і викладено на тацю. Переможці самі забиратимуть свої нагороди і вішатимуть їх на шию - жодних рукостискань, обіймів, поцілунків і букетів не передбачено.

Коментуючи ситуацію з коронавірусом на Іграх, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що на Олімпіаді неможливо буде домогтися нульового ризику інфікування. "Ознака успіху в найближчі два тижні - це не нуль випадків. Успіх буде, якщо вдасться зробити так, щоб ідентифікувати всі випадки, ізолювати тих, хто заразився, і подбати про їхнє здоров'я якомога швидше, а також перешкодити подальшій передачі інфекції", - зазначив він.

Щонайменше дві збірні відмовилися від участі в Іграх через ситуацію з коронавірусом у Японії. 21 липня про відмову оголосило міністерство спорту Гвінеї. "Уряд, стурбований збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив, що команда не виступить на Олімпійських іграх у Токіо", - цитує агентство AFP заяву, спрямовану до МОК. Раніше від участі в Іграх також відмовилася збірна КНДР.

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До останнього моменту

Генеральний директор оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто заявив, що Олімпіаду можуть скасувати у разі погіршення ситуації з коронавірусом. "Ми не можемо передбачити, якою буде кількість випадків зараження коронавірусом. Тому ми проведемо обговорення, якщо буде сплеск", - заявив він журналістам.

При цьому в контракті між МОК і Токіо як містом, що приймає Ігри, однозначно прописано, що скасувати Ігри може тільки Олімпійський комітет.

Офіційно бюджет Ігор - 15,8 мільярда доларів (через відстрочку на рік він зріс на 2,85 мільярда). З цієї суми близько мільярда було витрачено на заходи протиепідеміологічного захисту.

За розрахунками економіста Дослідницького інституту Номура Такахіде Кіучі, через рішення проводити Ігри без глядачів оргкомітет недоотримає понад 1,2 мільярда доларів. У важкій ситуації опинилися японські готелі: кількість скасованих бронювань номерів наближається до 700 тисяч, а сумарний збиток готельного бізнесу може сягнути 456 мільйонів доларів.