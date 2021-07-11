У Німеччині за олімпійське золото платять уп'ятеро менше, ніж в Україні

Чи можна забезпечити собі безтурботне майбутнє за олімпійське золото? Принаймні, не в Німеччині, де спортсменам за золоту медаль на Олімпіаді виплачують преміальні обсягом лише 20 тисяч євро. Чемпіон світу з веслування Олівер Цайдлер (Oliver Zeidler) вважає німецькі преміальні "дещо соромними". "Можна щонайменше приписати до цієї суми нуль", - сказав німецький спортсмен днями у Мюнхені. За словами Цайдлера, які цитує німецька інформагенція SID, Німеччина - багата країна, що може собі дозволити вищі преміальні для спортсменів.

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На відміну від німецьких футболістів, іншим спортсменам у країні почасти важко виживати з того, що вони заробляють завдяки змаганням. Німецькі преміальні за олімпійські медалі не змінювалися з 2014 року. Якщо за золото спортсмени отримують 20 тисяч євро, то за серебро - лише 15 тисяч, а за брозну - взагалі 10 тисяч євро. 2016 року після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Фонд допомоги спорту Німеччини виплатив преміальних переможцям і призерам ігор на 2,5 мільйона євро. Адже гроші отримують не лише ті, хто посів перші три місця, але й ті, хто у фінальному списку опинився щонайнижче у восьмому рядку. Найнижча премія - за восьме місце - становить 1500 євро.

Німецький веслувальник Олівер Цайдлер вважає премію за олімпійське золото в країні замалою

Внизу таблиці

У порівнянні з іншими країнами Німеччина, таким чином, перебуває радше в нижній частині таблиці. Сінгапур виплачує за олімпійське золото мільйон доларів, або ж 850 тисяч євро. Такий "джекпот" вдалося виграти лише одному спортсмену в історії - пловцеві Джозефе Скулінгу, який переміг на дистанції 100 метрів батерфляєм на Олімпіаді-2016 в Ріо. В Індонезії спортсменам за золоту медаль платять близько 631 тисячі євро, у Казахстані - 211 тисяч, в Італії - 150 тисяч. В Україні премії вже кілька олімпіад поспіль становлять 125 тисяч доларів (107 тисяч євро) за золото, 80 тисяч (68 тисяч євро) за срібло та 55 тисяч (47 тисяч євро) за бронзу. У США спортсмени отримують значно менші преміальні - 31 тисячу євро за золото. У Польщі олімпійський переможець отримує пожиттєву пенсію, яка не оподатковується, у Литві - авто.

Німеччина хоч і перебуває у цьому списку вище за Канаду (там олімпійські переможці отримують 12700 євро), але загалом у нижній третині таблиці. У цього є й логічне пояснення: на відміну від багатьох країн світу, Німеччина інвестує багато коштів у професійну освіту спортсменів, аби вони після завершення спортивної кар'єри мали кваліфікацію та роботу, завдяки якій могли б фінансувати своє життя.

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Більше того, 392 з 431 німецьких атлеток і атлетів, що входять до збірної на Олімпіаді 2020 в Токіо, протягом кар'єри вже отримували гроші від Фонду допомоги спорту Німеччини або отримують її зараз. Загалом на спортсменів цьогорічної німецької олімпійської збірної протягом усіх років їхнього фінансування було витрачено 21 мільйон євро.

Українці отримують за олімпійське золото 125 тисяч доларів

Примітно, що той у Німеччині, хто здобуває більше, ніж одне "золото", отримує лише одну премію. Крім того, менше за вказану суму отримують і ті, хто переміг як частина команди чи естафети. Як би там не було, але президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach), слова якого наводить інформагенція SID, вважає, що прагнення отримати гроші не має стояти для спортсменів на першому місці. "Якщо хтось вирішив стати професійним спортсменом, аби завдяки перемозі на Олімпіаді забезпечити собі майбутнє, то я б, примітивно кажучи, порекомендував би цій людині купити лотерейний білет", - сказав якось Бах. Адже зрештою йдеться про честь та, певною мірою, спортивне безсмертя та, безумовно, медалі самі по собі.

Але й тут на переможців чекає розчарування - усі золоті медалі вироблені зі срібла та лише вкриті золотом. Собівартість такої медалі становить 470 євро.