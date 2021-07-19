 Toyota скасувала рекламну кампанію, пов′язану з Олімпійськими іграми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми

Головною причиною скасування рекламної кампанії в Toyota назвали той факт, що Олімпіада-2020 триватиме без глядачів із огляду на пандемію коронавірусу.

Japan Tokio 2015 | Toyota Partnerprogram Olympiade 2021

2015 рік: головний виконавчий директор Toyota Motor Corp Акіо Тойода і очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підписали угоду про спонсорство Олімпійських ігор із боку автовиробника

Один із найбільших спонсорів Олімпіади в Токіо - компанія Toyota - скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми. Речниця автовиробника підтвердила це рішення в понеділок, 19 липня. Вона також підтвердила повідомлення ЗМІ про те, що головний виконавчий директор Toyota Motor Corp Акіо Тойода та інші представники компанії не будуть присутні на церемонії відкриття Ігор.

Головною причиною відмови від реклами в компанії назвали той факт, що Олімпіада триватиме без глядачів із огляду на пандемію коронавірусу, передає інформагенція AFP.

Олімпіаду затьмарює пандемія і брак підтримки серед глядачів

Раніше Toyota планувала показ телевізійної реклами під гаслом "Start Your Impossible" ("Почни своє неможливе"). Речниця концерну відмовилася уточнити, коли саме ухвалили рішення відмовитися від такої реклами.

Toyota - одна з близько 60 японських компаній, які разом інвестували понад три мільярди доларів у спонсорські права Олімпіади, передає інформагенція dpa. Однак Олімпійські ігри затьмарює пандемія коронавірусу і брак громадської підтримки. За даними різних опитувань, дві третини японців сумніваються в можливості безпечно провести спортивні змагання під час пандемії COVID-19. Імовірно, спонсори прагнуть уникнути іміджевих втрат.

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Міжнародний олімпійський комітет (IOC) повідомив, що "дуже пишається" співпрацею з Toyota як першим партнером із мобільності, який надав "транспортні рішення сталого розвитку" для проведення Олімпіади. Рішення концерну щодо рекламної кампанії не означає "зміну стратегії", а продовжує політику компанії від початку пандемії, заявили в IOC. Там наголосили, що Toyota продовжує бути міжнародним партнером Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Олімпіада без глядачів, а серед атлетів є перші хворі на COVID-19

Як передають японські ЗМІ, на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо 23 липня будуть присутні менше тисячі офіційних осіб і громадських діячів.

На вихідних 17-18 липня в Олімпійському селищі в Токіо та поза ним виявили перші випадки коронавірусу серед атлетів. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано в 45 осіб, які мають стосунок до ігор: у персоналу, членів делегацій, журналістів.

Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію змагання перенесли на рік. Вони відбудуться без глядачів і з дотриманням правил карантину.

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