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Toyota

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Toyota".

Toyota Motor Corporation є міжнародним автомобільним концерном. Штаб-квартира компанії розташована в японському місті Тойота. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, був під метадоном

Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, був під метадоном 12.11.2021

Чоловік на Toyota Land Cruiser збив 13-річних дітей на пішохідному переході. Медична експертиза встановила, що він перебував під наркотичним сп'янінням. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.
Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми

Toyota скасувала рекламну кампанію, пов'язану з Олімпійськими іграми 19.07.2021

Головною причиною скасування рекламної кампанії в Toyota назвали той факт, що Олімпіада-2020 триватиме без глядачів із огляду на пандемію коронавірусу.
Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ

Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ 19.07.2021

Через брак громадської підтримки проведення Олімпіади в Токіо один зі спонсорів заходу, компанія Toyota відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами.
Tesla стала найдорожчим автовиробником світу

Tesla стала найдорожчим автовиробником світу 01.07.2020

Капіталізація виробника електрокарів Tesla досягла 210 мільярдів доларів США. Компанія вперше випередила за вартістю японську Toyota.
Ізоляція Китаю через коронавірус посилюється: авіаперевізники скасовують рейси

Ізоляція Китаю через коронавірус посилюється: авіаперевізники скасовують рейси 01.02.2020

Більшість міжнародних авіаперевізників призупинила польоти до материкового Китаю. Крім того, компанії Apple, Ikea і Toyota тимчасово закрили свої філіали у країні на тлі збільшення кількості жертв від коронавірусу.
Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки

Toyota і Honda відкликають шість мільйонів авто через подушки безпеки 22.01.2020

Через проблеми з подушками безпеки японські концерни Toyota та Honda змушені відкликати близько шести мільйонів авто.
Яким буде місто майбутнього від Toyota (фотогалерея)

Яким буде місто майбутнього від Toyota (фотогалерея) 20.01.2020

Японський автоконцерн Toyota представив свою модель "міста майбутнього". Хто в ньому житиме? І які ноу-хау будуть використані - в галереї DW.

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде?

Toyota побудує місто майбутнього: яким воно буде? 20.01.2020

Японський автоконцерн Toyota представив свою модель "міста майбутнього". Хто в ньому житиме? І які ноу-хау будуть використані - в галереї DW.

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині

Водневі автомобілі: ентузіазм в Азії, сумніви в Німеччині 11.11.2019

Toyota і Hyundai переконані в перспективах водню, натомість у Volkswagen вважають, що він не на часі. Багато хто у Німеччині розглядає його як паливо для вантажних, а не легкових автомобілів.

Fiat Chrysler пропонує Renault об'єднатися в один з найбільших автоконцернів у світі

Fiat Chrysler пропонує Renault об'єднатися в один з найбільших автоконцернів у світі 27.05.2019

Якщо злиття відбудеться, то Fiat Chrysler і Renault стануть третім найбільшим автовиробником світу.
У поліції України повідомили, скільки службових автомобілів розбили

У поліції України повідомили, скільки службових автомобілів розбили 14.05.2019

Більшість розбитих службових автівок поліції - японські Toyota Prius. Японія продає МВС України ще 83 автомобілі.
Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris 05.10.2018

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун. Тому Toyota відкликає 2,4 мільйона автівок в усьому світі.

Авторинок Європи: занепад дизелів, експансія гібридів

Авторинок Європи: занепад дизелів, експансія гібридів 13.03.2018

Радикальне рішення компанії Toyota припинити продажі "дизелів" у Європі і актуальна статистика з Німеччини та Великобританії підтверджують дедалі очевидніші тренди.
Toyota припинить продавати дизельні автомобілі в Європі

Toyota припинить продавати дизельні автомобілі в Європі 06.03.2018

Починаючи з 2018 року, японський автовиробник Toyota скорочуватиме продаж "дизелів" у Європі. Нові дизельні технології Toyota не розвиватиме, натомість зосередиться на гібридних моделях.
Без бензину і струму: водневі автомобілі у ФРН (відео)

Без бензину і струму: водневі автомобілі у ФРН (відео) 28.02.2018

Автомобілей на водневому паливі поки навіть у прогресивній Німеччині - одиниці. Це екологічна, але ще доволі дорога техніка. Утім, мережа заправних станцій стрімко розвивається.
Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів

Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів 07.01.2018

VW знову обійшов японського конкурента Toyota. У концерні очікують, що кількість проданих у 2017 році автомобілів складе 10,7 мільйона. Серед найпопулярніших марок - Skoda і Seat.
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