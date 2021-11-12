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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Toyota".
Toyota Motor Corporation є міжнародним автомобільним концерном. Штаб-квартира компанії розташована в японському місті Тойота. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Більшість міжнародних авіаперевізників призупинила польоти до материкового Китаю. Крім того, компанії Apple, Ikea і Toyota тимчасово закрили свої філіали у країні на тлі збільшення кількості жертв від коронавірусу.