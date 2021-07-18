 Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Компанія Toyota не підтримуватиме Олімпіаду в Токіо - ЗМІ

Через брак громадської підтримки проведення Олімпіади в Токіо один зі спонсорів заходу, компанія Toyota відмовилася від участі в церемонії відкриття Ігор і від пов'язаної з Олімпіадою реклами.

У компанії Toyota вирішили дистанціюватися від Олімпійських ігор

У компанії Toyota вирішили дистанціюватися від Олімпійських ігор

Спонсор Олімпіади 2020 року в Токіо компанія Toyota відмовилася від показу телевізійної реклами, пов'язаної з Олімпійськими іграми. Як повідомили в понеділок, 19 липня, місцеві ЗМІ, це сталося через брак громадської підтримки цього заходу, оскільки дві третини японців сумніваються в можливості безпечного проведення під час пандемії COVID-19 спортивних змагань.

Крім того, головний виконавчий директор Toyota Motor Corp Акіо Тойода не буде присутній на церемонії відкриття, повідомило японське видання Yomiuri.

У самій компанії Toyota поки що не відреагували на прохання інформагенції Reuters про коментар.

Дилема для спонсорів

Близько 60 японських корпорацій, які заплатили понад три мільярди доларів за спонсорські права на перенесені Олімпійські ігри 2020 року, тепер опинилися перед дилемою - пов'язувати чи ні свої бренди з заходом, що досі не має широкої підтримки в японському суспільстві.

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Дві третини жителів Японії сумніваються у тому, що країна зможе провести безпечні Олімпійські ігри на тлі нової хвилі зараження коронавірусом. Принаймні на це вказують результати опитування, опубліковані виданням Asahi всього за чотири дні до церемонії відкриття спортивного заходу в Токіо.

У рамках опитування 68 відсотків респондентів висловили сумнів у здатності організаторів Олімпіади контролювати нинішній спалах заражень коронавірусом, а 55 відсотків висловилися проти проведення Олімпійських ігор.

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Три чверті з 1 444 осіб, які взяли участь в телефонному опитуванні, заявили, що підтримують рішення заборонити глядачам відвідувати заходи.

Чого бояться японці?

На тлі зростання числа випадків захворювання COVID-19 в Токіо, де вже вчетверте запроваджено надзвичайний стан, зростає стурбованість громадськості тим, що проведення змагань за участю десятків тисяч іноземних спортсменів, чиновників і журналістів може прискорити темпи поширення інфекції в столиці Японії, а також занести в Японію небезпечніші й заразніші варіанти.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що він сподівається на ставлення японської громадськості з розумінням до Олімпіади, коли розпочнуться змагання і японські спортсмени стануть здобувати медалі. В уряді Японії наголосили, що тісно співпрацюватимуть з організаторами спортивного заходу, щоб гарантувати потрібні умови для безпечного проведення цього заходу.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня без глядачів.

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