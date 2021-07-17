Токіо: три випадки коронавірусу у спортсменів-олімпійців

За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському селищі були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів. Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не був розміщений в Олімпійському селищі.

Згодом у цей же день офіційно повідомили про позитивний тест на коронавірус у члена Міжнародного олімпійського комітету, південнокорейця Ю Сен-міня. Він прибув до Токіо, але зараз перебуває в ізоляції, повідомив речник МОК.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про перший виявлений у Олімпійському селищі випадок зараження коронавірусом, однак тоді йшлося не про спортсмена, а про "іноземця з-поміж організаторів Олімпіади". Він прибув до Японії та оселився в комплексі для членів делегацій країн-учасниць ігор. Однак ім'я і громадянство хворого з метою збереження конфіденційності не розголошуються.

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Організатори змагань планують розмістити в Олімпійському селищі до 6,7 тисячі спортсменів.

Раніше позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано в 45 осіб, що мають стосунок до ігор - в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

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Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.

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