 Токіо: три випадки коронавірусу у спортсменів-олімпійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Токіо: три випадки коронавірусу у спортсменів-олімпійців

Два випадки зараження COVID-19 у спортсменів виявили в Олімпійському селищі в Токіо, а один - поза його межами.

Олімпійські ігри в Токіо

За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському селищі були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів. Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не був розміщений в Олімпійському селищі.

Згодом у цей же день офіційно повідомили про позитивний тест на коронавірус у члена Міжнародного олімпійського комітету, південнокорейця Ю Сен-міня. Він прибув до Токіо, але зараз перебуває в ізоляції, повідомив речник МОК. 

 

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про перший виявлений у Олімпійському селищі випадок зараження коронавірусом, однак тоді йшлося не про спортсмена, а про "іноземця з-поміж організаторів Олімпіади". Він прибув до Японії та оселився в комплексі для членів делегацій країн-учасниць ігор. Однак ім'я і громадянство хворого з метою збереження конфіденційності не розголошуються.

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Організатори змагань планують розмістити в Олімпійському селищі до 6,7 тисячі спортсменів.

Раніше позитивний результат тесту на коронавірус було зафіксовано в 45 осіб, що мають стосунок до ігор - в тому числі у персоналу, членів делегацій, журналістів.

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Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.

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