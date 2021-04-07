У Токіо незадовго до Олімпіади - погіршення ситуації з коронавірусом

За три тижні до відкриття Олімпійських ігор в Токіо суттєво зросло число інфікувань коронавірусом. За останню добу у місті зафіксовали 716 нових випадків, що на 182 більше, ніж цього ж дня тижнем раніше, повідомила в суботу, 3 липня, місцева влада, передає інформагенція dpa з посиланням на телеканал NHK.

Більшість нових випадків захворювання зафіксовано серед молодих людей у віці близько 20 років. З 20 червня у місті були скасовані жорсткі карантинні заходи, хоча значна частина обмежень зберігається. Саме з того часу в Токіо почалося зростання числа інфікувань. Лунають побоювання, що Олімпійські ігри стануть розсадником вірусу. Однак офіційні особи, відповідальні за організацію Олімпіади, заявляють, що вона буде проведена "безпечно".

Відвідати змагання зможуть лише жителі Японії. На кожній арені буде заповнено не більше половини глядацьких місць, але при цьому число глядачів не має перевищувати 10 тисяч осіб. Це означає, що, наприклад, на футбольних матчах на 68-тисячному стадіоні буде заповнено менше ніж 15 відсотків місць.

Глядачів зобов'яжуть носити маски, їм заборонять підтримувати спортсменів вигуками. Також під час змагань вболівальникам буде заборонено вживати алкоголь на аренах. Організатори також просять уболівальників прибувати на змагання прямо з дому та одразу додому й повертатися.