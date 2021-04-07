 У Токіо незадовго до Олімпіади - погіршення ситуації з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2021

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Новини

У Токіо незадовго до Олімпіади - погіршення ситуації з коронавірусом

За останню добу в японській столиці виявили 716 нових випадків інфікування коронавірусом. Утім, відповідальні за організацію Олімпіади, яка почнеться за три тижні, заявляють, що вона буде проведена "безпечно".

Олімпійські ігри почнуться в Токіо 23 липня

Олімпійські ігри почнуться в Токіо 23 липня

За три тижні до відкриття Олімпійських ігор в Токіо суттєво зросло число інфікувань коронавірусом. За останню добу у місті зафіксовали 716 нових випадків, що на 182 більше, ніж цього ж дня тижнем раніше, повідомила в суботу, 3 липня, місцева влада, передає інформагенція dpa з посиланням на телеканал NHK.

Більшість нових випадків захворювання зафіксовано серед молодих людей у віці близько 20 років. З 20 червня у місті були скасовані жорсткі карантинні заходи, хоча значна частина обмежень зберігається. Саме з того часу в Токіо почалося зростання числа інфікувань. Лунають побоювання, що Олімпійські  ігри стануть розсадником вірусу. Однак офіційні особи, відповідальні за організацію Олімпіади, заявляють, що вона буде проведена "безпечно".

Відвідати змагання зможуть лише жителі Японії. На кожній арені буде заповнено не більше половини глядацьких місць, але при цьому число глядачів не має перевищувати 10 тисяч осіб. Це означає, що, наприклад, на футбольних матчах на 68-тисячному стадіоні буде заповнено менше ніж 15 відсотків місць.

Глядачів зобов'яжуть носити маски, їм заборонять підтримувати спортсменів вигуками. Також під час змагань вболівальникам буде заборонено вживати алкоголь на аренах. Організатори також просять уболівальників прибувати на змагання прямо з дому та одразу додому й повертатися.

Дивитись відео 02:07

Літні олімпійські ігри в Арктиці? (07.04.2021)

  • Олімпійське село в південнокорейському Каннині

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані

    Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.

  • Будівництво гірськолижної траси в Чонсоні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Вирубка лісів під гірськолижні траси

    Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.

  • Гірські схили в Пхьончхані

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Якщо немає справжнього снігу

    На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.

  • Будівництво спортивного комплексу в Сочі перед Олімпійськими іграми

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик

    За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.

  • Активіст-еколог Ольга Носковець

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Незаконне звалище

    Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.

  • Забруднена вода в бухті Гуанабара в Бразилії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода

    На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.

  • Смог у Пекіні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Пекін - 2008: хмара смогу

    Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.

  • Діти купаються у затоці Одайба в Японії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Токіо - 2020: зміни на краще?

    Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.

    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед


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