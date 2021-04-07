На аренах Олімпіади в Токіо заборонять алкоголь

Організатори літніх Олімпійських ігор у столиці Японії Токіо після критики на їхню адресу оголосили в середу, 23 червня, про заборону вживання алкоголю на аренах під час головного спортивного форуму планети.

Раніше японські ЗМІ повідомляли, що організатори розглядали можливість дозволити глядачам вживати алкоголь на аренах під час змагань під тиском пивоварної компанії Asahi, яка є важливим спонсором ігор. Група Asahi прийняла цю заборону, заявила голова оргкомітету Олімпіади Сейко Хашимото, повідомляє інформагенція dpa. Крім того, вболівальникам категорично заборонять приносити на арени алкоголь з собою.

У Японії розкритикували попередні плани організаторів щодо дозволу вживати алкоголь. Для жителів Токіо все ще діють обмеження щодо алкоголю попри скасування надзвичайного стану, запровадженого через пандемію коронавірусу. Зокрема, у столиці Японії дозволено вживати алкогольні напої у ресторанах та барах до 19:00 лише у компанії ще однієї людини.

Крім того, суворі правила встановлено і для учасників ігор у Олімпійському містечку: їм дозволять пити алкоголь лише у своїх номерах. Також вони не отримають презервативів, які традиційно роздавали на попередніх Олімпіадах, - їх вручать лише при виїзді з Японії. Хашимото наголосила, що оргкомітет йде на такі заходи з однією метою: зробити ігри безпечними.

Нагадаємо, організатори токійської Олімпіади 21 червня визначили кількість глядачів, яку допустять на змагання. На кожній арені буде заповнено не більше половини глядацьких місць, але при цьому число глядачів не має перевищувати 10 тисяч осіб.

Глядачі будуть зобов'язані носити маски, їм заборонять підтримувати спортсменів вигуками. При цьому відвідати змагання зможуть лише жителі Японії. Через пандемію COVID-19 літню Олімпіаду-2020 було перенесено на рік, вона має відкритися 23 липня.

В Японії неодноразово критикували уряд за рішення провести Олімпіаду під час пандемії. Жителі країни занепокоєні щодо можливого поширення коронавірусу та його варіантів під час Олімпійських ігор.