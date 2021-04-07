Олімпіада в Токіо: організатори визначили кількість глядачів

Організатори токійської Олімпіади в понеділок, 21 червня, визначили кількість глядачів, яких буде допущено на змагання. На кожній арені буде заповнено не більше половини глядацьких місць, але при цьому число глядачів не має перевищувати 10 тисяч осіб, зазначає агентство Reuters. Це означає, що, наприклад, на футбольних матчах на 68-тисячному стадіоні буде заповнено менше ніж 15 відсотків місць.

Глядачі будуть зобов'язані носити маски, і їм буде заборонено підтримувати спортсменів вигуками. Організатори також просять уболівальників прибувати на олімпійські події прямо з дому та прямо туди ж вертатися. Відвідати змагання зможуть лише жителі Японії.

Через обмеження кількості глядачів організатори проведуть нову квиткову лотерею. Втім, кількість глядачів, допущених на арени, можуть ще більше скоротити після 12 липня. Це залежить від того, чи будуть в Японії подовжені чинні зараз карантинні заходи, чи будуть запроваджені нові обмеження через ситуацію з коронавірусом.

Читайте також: Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді в Токіо

Нагадаємо, що через пандемію COVID-19 літню Олімпіаду-2020 було перенесено на рік, і вона має початися 23 липня 2021 року. У МОК та японському уряді домовилися, що Олімпійські ігри відбудуться у визначений час навіть попри те, що світ досі не впорався з поширенням коронавірусу.