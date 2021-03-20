Коронавірус: Японія розширює дію надзвичайного стану перед Олімпіадою

Уряд Японії в п'ятницю, 14 травня, оголосить надзвичайний стан у зв'язку з поширенням COVID-19 іще в трьох префектурах країни, повідомляє агентство dpa. Режим надзвичайної ситуації буде впроваджено в префектурах Хоккайдо, Окаяма та Хіросіма з 16 по 31 травня, заявив міністр у справах відновлення економіки Ясутосі Нісімура, який відповідає за питання боротьби з коронавірусом. Крім того, уряд також має намір поширити посилені заходи щодо боротьби з COVID-19 на три інші префектури - Гумму, Ісікаву та Кумамото.

У шести префектурах країни, зокрема, у Токіо й Осаці, вже впроваджено надзвичайний стан: ресторанам наказано утримуватися від продажу алкоголю й зачинятися до 20 години, а відвідуваність концертів і спортивних ігор обмежена п'ятьма тисячами осіб. Утім, локдауну у країні немає. Громадян лише закликають залишатися вдома, а компанії - надати працівникам можливість працювати дистанційно.

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Петиція проти Олімпіади

На цьому тлі в Японії зростає суспільний опір проведенню літньої Олімпіади в Токіо, яка має відбутися з 24 липня по 9 серпня. Лише за дев'ять днів понад 351 тисяча осіб підтримала петицію на одній з онлайн-платформ, у якій закликають до скасування змагань. Організатори голосування 14 травня подали петицію губернаторці Токіо Юріко Коїке, а також відправили її до Міжнародних олімпійського та паралімпійського комітетів.

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Останніми тижнями кількість випадків захворювання коронавірусом зростає у всій Японії. За час пандемії у країні зареєстровано 667 190 випадків захворювання, померли 11 249 людей. За даними Reuters, в Японії вакцинувалися лише три відсотки населення.