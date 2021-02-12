В Японії почалася естафета олімпійського вогню

У префектурі Фукусіма у четвер, 25 березня, стартувала естафета олімпійського вогню. З неї почався чотиримісячний зворотній відлік до початку літніх Олімпійських ігор у Токіо. Ця церемонія пройшла без глядачів через побоювання щодо поширення коронавірусу, повідомляє агентство dpa.

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Естафету розпочали учасниці жіночої збірної Японії з футболу. Першою факел з олімпійським вогнем пронесла Азуса Івасимідзу, яка входила до складу збірної Японії з футболу серед жінок, що виграла чемпіонат світу з футболу в 2011 році.

У естафеті візьмуть участь майже 10 тисяч людей

Естафета триватиме 120 днів, у цей час символ Ігор подорожуватиме територією всіх інших префектур, після чого вогонь доставлять на церемонію відкриття, яка запланована на 23 липня. У цій естафеті візьмуть участь майже 10 тисяч людей.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга запевнив, що його уряд співпрацюватиме з місцевою владою Токіо і Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), щоб провести Олімпійські ігри у безпечних умовах на тлі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо повинні були пройти влітку 2020 року, але через пандемію коронавірусу їх довелося перенести на 2021 рік. Олімпіада пройде з 23 липня по 8 серпня, а Паралімпіада - з 24 серпня по 5 вересня.

Раніше МОК, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо і влада Японії оголосили, що іноземних глядачів не допустять на трибуни спортивних змагань Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу.