Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19

Жителі Японії звикли носити маски ще задовго до нинішньої пандемії COVID-19. І це пов'язано не лише з медичною доцільністю, але і з соціальними нормами і культурою.

Поки жителі інших країн світу, яких торкнулася пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, протестували проти обов'язкового носіння масок у громадських містах, називаючи це непотрібним, неефективним і обмеженням їхніх громадянських свобод, більшість японців дослухалися до порад експертів та прикривали рот і ніс.

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І хоч носіння масок навряд чи є єдиною причиною відносно низького числа інфекцій та рівня летальності від COVID у Японії, епідеміологи переконані в тому, що маски сприяють такому позитивному розвитку. Актуальні дані японських органів охорони здоров'я свідчать про 94 тисячі зареєстрованих випадків зараження коронавірусом та менш ніж 1700 смертей від або із збудником. І це в країні з населенням понад 126 мільйонів. Для порівняння, в Німеччині з населенням близько 83 мільйонів зареєстровано понад 390 тисяч заражень та близько 10 тисяч смертей. А в Україні, населення підконтрольних територій якої уряд наприкінці 2019 року оцінював у понад 37 мільйонів людей, офіційно зареєстрували понад 322 тисячі випадків інфікування, понад шість тисяч людей із підтвердженим зараженням коронавірусом померли.

Культура чистоти й не тільки

Експерти припускають, що цифри в Японії є низькими, тому що в країні існує культура чистоти, до якої належить часте миття рук, а також тому що люди у формальних ситуаціях кланяються замість стискати руку чи цілуватися в щоку. Крім того, носіння масок у громадських місцях у країні поширене вже понад століття та, як вважають, має коріння у релігійних обрядах.

Японців не доводиться особливо переконувати у необхідності носити захисні маски

Різкий стрибок виробництва та поширення масок в Японії стався 1918 року, коли до країни докотилася пандемія так званого іспанського грипу, смертельними жертвами якої по всьому світу стали 50 мільйонів людей. Офіційні оцінки кількості жертв пандемії в Японії коливаються між 257 тисячами та 481 тисячею, деякі науковці припускають, що реальна цифра може перевищувати два мільйони - 3,6 відсотка від тодішнього населення Японії.

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Відтоді в японському суспільстві маски стали прийнятним явищем, особливо під час зимової епідемії грипу та у весняні місяці, коли багато японців страждають від алергії на вічнозелені дерева, що їх масово висадили після Другої світової війти, аби забезпечити країну деревиною для відбудови міст.

Частина традиції

Тож японці переважно не закочували очі, коли експерти-вірусологи та епідеміологи у перші дні пандемії COVID-19 заявляли, що маска якщо не виключає, то принаймні дещо зменшує ризик зараження коронавірусом. "Під час пандемії іспанського грипу 1918 року люди справді усвідомили важливість носіння масок, і навіть після цього ми просто прийняли це як засіб профілактики, який має сенс", - каже Йоко Цукамото з медичного університету острова Хоккайдо. Відтоді, за її словами, маски стали частиною японської культури, й ніхто особливо не ставить їхню доцільність під сумнів.

Уже в лютому 2020 року жителі Токіо носили маски повсюдно

"Багато іноземців, які відвідували Японію перед пандемією, вважали, що люди носять маски, аби захистити самих себе від оточення, - каже вона. - Але це лише частково правда, натомість люди це роблять радше із ввічливості до оточення в поїзді чи автобусі, особливо якщо вони мають застуду чи щось на кшталт цього".

Тиск суспільства

Фахівець із комунікацій Макото Ванатабе з університету Хоккайдо Бунке звертає увагу й на інший важливий аспект - тиск суспільства. "Японці повністю звикли носити маски, аби захиститися самим та захистити інших, але тут роль відіграють також соціальні правила", - каже він.

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За словами Ванатабе, люди знають, що їм варто носити маски, аби бути ввічливими щодо інших, тож вони носять маску, аби продемонструвати людям навколо, що вони дотримуються правил - навіть якщо ці правила неофіційні - і що ніхто не може звинуватити їх, якщо раптом захворіє.

Захистити себе та інших - в Японії маски люди носили і до 2020 року

Ватанабе каже, що в перші дні пандемії можна було стати свідком поодиноких суперечок між пасажирами поїздів та в магазинах, якщо хтось не мав на обличчі маски, але нині подібні інциденти - фактично нечувані. "Дані досліджень щодо ефективності носіння масок дуже різняться, деякі експерти кажуть, що вони знижують ризик підхопити віруси лише на третину, але японці захищаються з соціальної точки зору не менше, ніж з медичної, - каже науковець. - Ми як суспільство очікуємо, що інші дотримуються тих самих правил, що й ми самі. І на даний момент це означає носити маски".