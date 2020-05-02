Ліки ремдесивір проти COVID-19: перший успіх чи невиправдане очікування

У США дали дозвіл на застосування першого медпрепарату для лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Йдеться про ремдесивір. Щоправда, про цей препарат почали говорити ще тоді, коли стало відомо про перших інфікованих новим коронавірусом у Китаї. Адже ці ліки, які розроблялися для боротьби з вірусом Ебола, продемонстрували у лабораторії дієвість проти коронавірусів SARS і MERS. Як відомо, новий збудник SARS-CoV-2 вважається варіантом виявленого ще 2002 року SARS. Щоправда, на той час розроблений американським підприємством Gilead Sciences ремдесивір не був офіційно допущений як медичний препарат.

Антивірусна дія ремдесивіру засновується на його здатності перетворюватися на нуклеотидний аналог. Ця речовина пригнічує РНК-полімеразу вірусів, таких як Ебола чи MERS. Справа в тому, що його структура є подібною до будівельних блоків рибонуклеїнової кислоти (РНК), яка є носієм генетичної інформації. Під час розмноження вірусів ці "хибні" блоки вбудовуються у РНК копій вірусу. Таким чином постають нові віруси, які вже не здатні діяти так само, як їхні оригінали.

Проти Ебола ремдесивір не продемонстрував ефективності. Проте у дослідах з культурами клітин та в перших експериментах на макаках препарат показав дієвість проти коронавірусів SARS і MERS, які є спорідненими з SARS-CoV-2. Чи допомагає ремдесивір також під час лікування хвороби COVID-19? Це мали визначити клінічні випробування, котрі провели у США та Китаї.

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Білий дім звітує про успіх тестів

Перші позитивні результати рандомізованого клінічного дослідження у США представили 29 квітня одразу в Білому домі у Вашингтоні. Говорячи про ремдесивір, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив: "Це стане стандартом під час лікування". Ці слова прозвучали під час пресконференції, яку Фаучі давав разом з президентом США Дональдом Трампом.

Новину про ремдесивір у США повідомили під час пресконференції за участі президента Дональда Трампа

У дослідженні, яке фінансував цей інститут, взяли участь загалом 1063 пацієнти з різним ступенем складності перебігу хвороби COVID-19. Протягом десяти днів їм вводили або ремдесивір, або плацебо.

Під час такого рандомізованого подвійного сліпого випробування ні лікарі, ні пацієнти не знають, кому з піддослідних щоденно водять діючу речовину, а кому - лише плацебо. Завдяки цьому запобігають тому, щоб очікування викривили справжні результати дослідження.

Згідно з NIAID, попередні підсумки вказують на те, що пацієнти з COVID-19, яким вводили ремдесивір, в середньому потребували для видужання на 31 відсоток часу менше, аніж ті, хто отримував плацебо. А саме, видужання з ремдесивіром тривало в середньому 11 днів, а без нього - 15 днів. При цьому з групи, яку лікували цим препаратом, померли вісім відсотків хворих, тоді як серед тих, кому давали плацебо, померли 11,6 відсотка пацієнтів.

Завчасно перервані випробування

Цього вистачило для видачі екстреного дозволу на використання препарату як ліків у США. Результати є достатньо переконливими, заявили у Національному інституті охорони здоров'я, котрий відповідає в уряді США за медичні дослідження. Рада експертів, яка моніторить безпечність під час проведення випробувань, на своєму засіданні 27 квітня вирішила достроково завершити це дослідження. Радник Трампа також визнав, що результати цих випробувань ще слід представити на перевірку незалежним експертам.

У Китаї випробування ремдесивіру перервали через брак хворих пацієнтів

Поки у Вашингтоні заявляли про успіх, з Китаю пролунали застереження. Там, у реанімаціях у місті Ухані, ремдесивір також тестували під час рандомізованого дослідження на пацієнтах з важким перебігом COVID-19. Там випробування передчасно перервали, пояснюючи це відсутністю достатньої кількості необхідних для нього пацієнтів з хворобою. І через це тест не дав однозначних результатів, повідомили у науковому журналі The Lancet. Якщо виходити з офіційних даних, то в Ухані й справді немає нових інфікувань коронавірусом.

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Що означають результати тестів ремдесивіру?

В обох дослідженнях ремдесивір продемонстрував лише помірну ефективність. Він знижує летальність, однак не кардинально. І він на кілька днів скорочує тривалість хвороби. Ясна річ, це вже добре, але це і близько не є вирішальним успіхом у боротьбі з новим коронавірусом, на який багато хто очікував від найбільш перспективного препарату.

У Німеччині також проводять клінічне випробування ремдесивіру. Ним керує професор Ґерд Феткенгоєр (Gerd Fätkenheuer) з університетської лікарні Кельна. "Для пацієнтів з важкою формою хвороби COVID-19 це дослідження (у США. - Ред.) дає надію на можливість видужати швидше та з більшою імовірністю", - говорить Феткенгоєр.

В університетській клініці Кельна також лікують хворих на COVID-19 за допомогою ремдесивіру

Утім, він застерігає, що найближчим часом препарату не буде вистачати. "Тому буде нагально потрібно проводити клінічні дослідження інших діючих речовин. При цьому мірилом їхньої ефективності буде саме ремдесивір", - зауважує медик.

Схожої думки дотримується головний інфекціоніст лікарні мюнхенського району Швабінг Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner). "Після того як (противірусний препарат. - Ред.) лопінавір/ритонавір, а також гідроксихлорохін не виправдали очікувань, які на них покладали, відтепер ремдесивір, попри деякі його обмеження, доведеться вважати еталонною речовиною у майбутніх розробках ліків від COVID-19", - пояснює Вендтнер.

"Наскільки ремдесивір можна буде застосовувати у комбінації з іншими діючими речовинами, аби посилити його ефективність, зможуть показати лише подальші випробування", - додає лікар.