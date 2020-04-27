США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю продовольства та медикаментів міністерства охорони здоров'я США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання у виняткових випадках препарату ремдесивір (кemdesivir) у лікарнях пацієнтами з атиповою пневмонією COVID-19. Про це глава FDA Стівен Хан повідомив у своєму Twitter у п'ятницю, 1 травня.

"Хоча дані про безпеку та ефективність використання ремдесівіра при лікуванні госпіталізованих з коронавірусом обмежені, досліджуваний препарат показав під час клінічних випробувань прискорення термінів одужання деяких пацієнтів", - йдеться в пресрелізі регулятора. У повідомленні наголошується, що у зв'язку з відсутністю іншого "адекватного, схваленого і доступного альтернативного лікування" і, згідно з наявними науковими даними, встановлено, що потенційна користь від цих ліків перевищує можливі ризики їх використання.

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Ремдесивір був розроблений американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, а пізніше показав ефективність у боротьбі зі збудниками коронавирусів SARS і MERS. Дослідження щодо впливу цього препарату проти нового вірусу SARS-CoV-2 проводяться вченими, зокрема, в Китаї, США та Німеччині.