 США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу

Екстрений дозвіл на використання у виняткових випадках ремдесивіру пацієнтами з SARS-CoV-2 видав медичний регулятор США. Повноцінних даних про ефективність препарату поки немає.

Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung (AFP/U. Perrey)

Управління з санітарного нагляду за якістю продовольства та медикаментів міністерства охорони здоров'я США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання у виняткових випадках препарату ремдесивір (кemdesivir) у лікарнях пацієнтами з атиповою пневмонією COVID-19. Про це глава FDA Стівен Хан повідомив у своєму Twitter у п'ятницю, 1 травня.

"Хоча дані про безпеку та ефективність використання ремдесівіра при лікуванні госпіталізованих з коронавірусом обмежені, досліджуваний препарат показав під час клінічних випробувань прискорення термінів одужання деяких пацієнтів", - йдеться в пресрелізі регулятора. У повідомленні наголошується, що у зв'язку з відсутністю іншого "адекватного, схваленого і доступного альтернативного лікування" і, згідно з наявними науковими даними, встановлено, що потенційна користь від цих ліків перевищує можливі ризики їх використання.

Читайте також: Нові дослідження: хлорохін підвищує ризик летальності при COVID-19

Ремдесивір був розроблений американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, а пізніше показав ефективність у боротьбі зі збудниками коронавирусів SARS і MERS. Дослідження щодо впливу цього препарату проти нового вірусу SARS-CoV-2 проводяться вченими, зокрема, в Китаї, США та Німеччині.

DW.COM

Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують?

Науковці в усьому світі активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас не виключено, що в боротьбі з цим захворюванням можуть допомогти препарати, які вже існують. (17.04.2020)  

Також за темою

Spanien Corona-Pandemie | Fast 98.000 Corona-Todesfälle in Europa

Пандемія COVID-19: кількість інфікованих у світі перевищила три мільйони 27.04.2020

Коронавірусом SARS-Cov-2 заразилися понад три мільйони людей у всьому світі. Понад 208 тисяч померли від хвороби COVID-19. Водночас більш ніж 878 тисяч інфікованих одужали, повідомляє Університет імені Джонса Гопкінса.

Bangladesch Medizintechniker sammeln Proben einer Person für den Koronatest

Усе про пандемію COVID-19 (досьє) 30.04.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW. Наприклад, що нового дізналися про коронавірус німецькі патологоанатоми.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

В Україні за добу зареєстровано 550 нових випадків коронавірусу 02.05.2020

Загалом від початку епідемії в Україні вірусом SARS-CoV-2 заразились 11,4 тисячі людей, з яких 279 померли.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  