 Друга хвиля пандемії: німці знову запасаються туалетним папером | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Друга хвиля пандемії: німці знову запасаються туалетним папером

У Німеччині знову зростають продажі туалетного паперу, дезінфікуючих засобів і деяких продуктів. Політики та торгівельні мережі запевняють у стабільності поставок продукції і закликають не скуповувати товари про запас.

У Німеччині знову зростає попит на туалетний папір під час другої хвилі коронавірусу

У Німеччині знову зростає попит на туалетний папір під час другої хвилі коронавірусу

Жителі Німеччині під час другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби знову почали активніше купувати засоби гігієни та деякі продукти харчування. Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), опубліковані у четвер, 22 жовтня.

За цими даними, за тиждень з 12 по 17 жовтня обсяги продажу туалетного паперу в країні були майже вдвічі вищими (на 89,9 відсотка) за середні тижневі показники в період із серпня 2019 року по січень 2020 року. 

Читайте також: Туалетний папір як символ пандемії коронавірусу

Зафіксовані обсяги продажу дезінфікуючих засобів були на 72,5 відсотка, а мила - на 62,3 відсотка вищими за середній тижневий рівень у вищезгаданий проміжок часу. Також суттєво зріс попит на борошно (28,4 відсотка) та дріжджі (34,8 відсотка).

Тим часом політики та торговці запевняють, що ситуація із поставками товарів повсякденного попиту є стабільною і закликають споживачів не робити "хом'якових" закупів.

Читайте також: Закупівлі в магазинах через коронавірус: психолог про справжні причини

Згідно з опитуванням інформагенції dpa, великі торговельні мережі поки не зафіксували такої хвилі масових закупівель, як навесні цього року. Наразі подекуди спостерігається зростання попиту на певні товари, кажуть вони.

Нагадаємо, у Німеччині в останні дні фіксують рекордні добові показники зараження коронавірусом. У окрузі Берхтесгаден у Баварії навіть запровадили на два тижні локальний локдаун.

Дивитись відео 03:08

Карантин і німці: "хом'якові" закупи, цифровізація заднім числом і продуктивне дозвілля (17.04.2020)

Дивитись відео 00:44

Навіщо усім туалетний папір? Версія прем'єра Нідерландів (20.03.2020)

Також за темою

Coronavirus - St. Augustiner Flüchtlingsheim

Пандемія коронавірусу уповільнює темпи міграції та інтеграції - звіт 19.10.2020

Коронавірусна криза та обмеження на в'їзд під час пандемії призвели до різкого зменшення темпів міграції до промислово розвинених країн Організації економічного співробітництва та розвитку.

Schild mit Piktogramm Maskenpflicht am Biergarten Viktualienmarkt München

Коронавірус: у Німеччині добова кількість заражень вперше перевищила 10 тисяч 22.10.2020

У Німеччині підтвердили 11287 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Вперше у країні добове число нових інфікувань перевищило показник у 10 тисяч.

Frankreich Corona Maßnahmen ARCHIV

Куди в Європі можна (і не можна) поїхати під час пандемії: питання, відповіді, посилання 15.10.2020

Пандемія коронавірусу змушує дедалі більше держав обмежити в'їзд на свою територію. До яких європейських країн можна поїхати туристам не з ЄС, і які обмеження там діють - у матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Чинний міський голова Геннадій Кернес хоче стати мером втретє

Харків і місцеві вибори (відео)

Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.  

Новий Донбас від Зеленського

Зеленський і Донбас: кому вигідні ВЕЗ для регіону (відео)

Президент Зеленський запевняє, що будується "новий Донбас". Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  