Друга хвиля пандемії: німці знову запасаються туалетним папером

Жителі Німеччині під час другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби знову почали активніше купувати засоби гігієни та деякі продукти харчування. Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), опубліковані у четвер, 22 жовтня.

За цими даними, за тиждень з 12 по 17 жовтня обсяги продажу туалетного паперу в країні були майже вдвічі вищими (на 89,9 відсотка) за середні тижневі показники в період із серпня 2019 року по січень 2020 року.

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Зафіксовані обсяги продажу дезінфікуючих засобів були на 72,5 відсотка, а мила - на 62,3 відсотка вищими за середній тижневий рівень у вищезгаданий проміжок часу. Також суттєво зріс попит на борошно (28,4 відсотка) та дріжджі (34,8 відсотка).

Тим часом політики та торговці запевняють, що ситуація із поставками товарів повсякденного попиту є стабільною і закликають споживачів не робити "хом'якових" закупів.

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Згідно з опитуванням інформагенції dpa, великі торговельні мережі поки не зафіксували такої хвилі масових закупівель, як навесні цього року. Наразі подекуди спостерігається зростання попиту на певні товари, кажуть вони.

Нагадаємо, у Німеччині в останні дні фіксують рекордні добові показники зараження коронавірусом. У окрузі Берхтесгаден у Баварії навіть запровадили на два тижні локальний локдаун.

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