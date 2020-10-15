Коронавірус: у Німеччині добова кількість заражень вперше перевищила 10 тисяч

У Німеччині підтвердили 11287 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. Про це вранці у четвер, 22 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади. За добу померли 30 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

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Про попередній рекордний показник підтверджених випадків інфікування коронавірусом за добу (7830) повідомляли 17 жовтня. "На даний момент в Німеччині спостерігається швидше збільшення кількості заражень серед населення", - йдеться у звіті RKI, оприлюдненому напередодні, цитує агентство новин dpa. В інституті закликали жителів країни дотримуватися правил захисту від інфікування, що передбачають носіння захисних масок, регулярне миття і дезинфікування рук, дотримання дистанції та провітювання приміщень.

Тепер тестів на коронавірус набагато більше

Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні тижні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.

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За словами експертів, число нових випадків з огляду на час, що минає від моменту зараження до отримання результату тесту та повідомлення до RKI, відображає поширення коронавірусної інфекції в суспільстві приблизно тиждень тому.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині з початку пандемії зросла до понад 392 тисяч, кількість смертельних випадків - до 9905, понад 306 тисяч пацієнтів одужали.

Напередодні видання Die Welt з посиланням на опитування повідомило, що у Німеччині служби охорони здоров'я громад, які найбільше потерпають від коронавірусу, вже не здатні виявляти більшість ланцюгів інфікування Sars-CoV-2.

Нагадаємо, в окрузі Берхтесгаден, який межує з Австрією, запровадили локдаун, який почав діяти з 20 жовтня і триватиме два тижні. В окрузі закриті школи, дитячі садки, ресторани, готелі, спортивні та культурні установи. Жителі можуть залишати свої будинки лише з поважних причин.

Напередодні стало відомо, що коронавірусом інфікувався і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn).