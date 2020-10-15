 У ФРН ускладнюється виявлення ланцюгів зараження коронавірусом - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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У ФРН ускладнюється виявлення ланцюгів зараження коронавірусом - ЗМІ

У кожній другій громаді Німеччини, що особливо постраждали від пандемії коронавірусу, органи охорони здоров'я вже не здатні виявляти більшість ланцюгів інфікування, повідомляють ЗМІ.

На деяких вулицях баварської громади Берхтесгаден необхідно носити маски

На деяких вулицях баварської громади Берхтесгаден необхідно носити маски

Служби охорони здоров'я громад у Німеччині, які найбільше потерпають від коронавірусу, вже не здатні виявляти більшість ланцюгів інфікування Sars-CoV-2. Такими є результати опитування видання Die Welt серед 20 муніципалітетів, у яких підтвердили найбільше заражень коронавірусом на початку тижня. У кожному другому з опитаних населених пунктів, пояснили, що неможливо встановити, від кого заражаються люди.

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Тим часом експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) та глава уряду федеральної землі Гессен Фолькер Буфьє (Volker Bouffier) вважають, що у Німеччині продовжать запроваджувати локдауни на місцевому рівні. "Ми частіше стикатимемось з ситуаціями, подібними тій, що склалася в Берхтесгадені", - цитує видання Лаутербаха. У таких випадках запровадження обмежень на локальному рівні доречно, вважає він.

Нагадаємо, локдаун у баварській громаді Берхтесгаден, яка межує з Австрією, почав діяти з 20 жовтня і триватиме два тижні. У громаді закриті школи, дитячі садки, ресторани, готелі, спортивні та культурні установи. Жителі можуть залишати свої будинки лише з поважних причин.

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Громада входить до складу району Берхтесгаденер-Ланд, в якому кількість нових заражень на 100 тисяч жителів за останні сім днів сягнула показника в 262,4, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). У Німеччині населений пункт вважається зоною підвищеного ризику, якщо приріст заражень перевищує 50 випадків на 100 тисяч жителів протягом семи днів. Так, тільки у землі Північний Рейн-Вестфалія дві третини 18-мільйонного населення станом на 21 жовтня проживають на території громад, які є зонами підвищеного ризику.  

Протягом минулої доби у Німеччині підтвердили 7595 нових заражень і 39 смертельних випадків, загальна кількість інфікованих досягнула 380,7 тисячі, а жертв - 9875, повідомили в RKI.

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