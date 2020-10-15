У ФРН ускладнюється виявлення ланцюгів зараження коронавірусом - ЗМІ

Служби охорони здоров'я громад у Німеччині, які найбільше потерпають від коронавірусу, вже не здатні виявляти більшість ланцюгів інфікування Sars-CoV-2. Такими є результати опитування видання Die Welt серед 20 муніципалітетів, у яких підтвердили найбільше заражень коронавірусом на початку тижня. У кожному другому з опитаних населених пунктів, пояснили, що неможливо встановити, від кого заражаються люди.

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Тим часом експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) та глава уряду федеральної землі Гессен Фолькер Буфьє (Volker Bouffier) вважають, що у Німеччині продовжать запроваджувати локдауни на місцевому рівні. "Ми частіше стикатимемось з ситуаціями, подібними тій, що склалася в Берхтесгадені", - цитує видання Лаутербаха. У таких випадках запровадження обмежень на локальному рівні доречно, вважає він.

Нагадаємо, локдаун у баварській громаді Берхтесгаден, яка межує з Австрією, почав діяти з 20 жовтня і триватиме два тижні. У громаді закриті школи, дитячі садки, ресторани, готелі, спортивні та культурні установи. Жителі можуть залишати свої будинки лише з поважних причин.

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Громада входить до складу району Берхтесгаденер-Ланд, в якому кількість нових заражень на 100 тисяч жителів за останні сім днів сягнула показника в 262,4, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). У Німеччині населений пункт вважається зоною підвищеного ризику, якщо приріст заражень перевищує 50 випадків на 100 тисяч жителів протягом семи днів. Так, тільки у землі Північний Рейн-Вестфалія дві третини 18-мільйонного населення станом на 21 жовтня проживають на території громад, які є зонами підвищеного ризику.

Протягом минулої доби у Німеччині підтвердили 7595 нових заражень і 39 смертельних випадків, загальна кількість інфікованих досягнула 380,7 тисячі, а жертв - 9875, повідомили в RKI.

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