 У Берліні посилили правила носіння масок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Новини

У Берліні посилили правила носіння масок

Відтепер маски потрібно буде носити на десяти найбільш людних вулицях та на ринках Берліна. Людям також наполегливо рекомендують носити маски там, де неможливо дотримуватися дистанції.

мер Берліна Міхаель Мюллер

мер Берліна Міхаель Мюллер

У Берліні на тлі боротьби з поширенням коронавірусу у вівторок, 20 жовтня, посилили правила носіння масок. Відповідне рішення ухвалив сенат Берліна у вівторок, повідомляє агентство dpa.

Згідно з новими правилами, маски потрібно буде носити на десяти найбільш людних вулицях та на ринках Берліна. Також влада міста наполегливо рекомендувала носити маски скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Досі в Берліні обов'язковим було носіння масок в магазинах і в громадському транспорті.

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"У світлі можливого локдауну у політиків небагато можливостей цьому запобігти... Правила не впали з неба і не були винайдені політиками, вони засновані на консультаціях з вченими і досвіді, накопиченому по всьому світу", - заявив журналістам мер міста Міхаель Мюллер (Michael Müller), коментуючи нові правила.

Він також попередив, що якщо поширення коронавірусу посилиться, будуть запроваджені інші обмеження. "Кожному має стати зрозумілим, що це небезпечно для життя", - заявив Мюллер.

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У свою чергу міністерка охорони здоров'я Берліну Ділек Калайджі (Dilek Kalayci) заявила про посилення у майбутньому правил проведення приватних свят. Втім, подробиць вона не повідомила.

У Берліні останніми днями епідемічна ситуація постійно погіршується. Кількість нових випадків зараження коронавірусом протягом останніх 7 днів збільшилася до 89,2 на 100 тисяч населення, що значно перевищує критичний поріг у 50 випадків на 100 тисяч населення. 

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