Через COVID-19 Меркель закликала німців знову обмежити контакти

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) звернулася до жителів країни із закликом дисципліновано дотримуватися протиепідемічних заходів, аби стримати поширення коронавірусу у ФРН. Відеоподкаст Меркель із цим зверненням було оприлюднено в суботу, 17 жовтня.

"Зустрічайтеся із відчутно меншою кількістю людей, удома чи за його межами. Я прошу вас: відмовтеся від будь-якої подорожі, які не є справді необхідною, від кожного святкування, яке не є справді необхідним", - сказала канцлерка, закликавши усіх якомога більше часу проводити вдома. Вона наголосила, що зараз важливий кожен день у намаганні стримати неконтрольоване поширення коронавірусу.

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Меркель каже про збереження робочих місць

За словами Меркель, вона розуміє, що такі кроки є не лише складними - для декого це може означати відмову від чогось дуже важливого. Втім, Меркель наполягає - така відмова необхідна передусім самим жителям країни.

"Заради власного здоров'я та здоров'я тих, кого ми б хотіли уберегти від хвороби. Аби наша система охорони здоров'я не була перевантажена, аби школи і дитячі садки залишалися відкритими для наших дітей. Заради нашої економіки та робочих місць", - пояснила канцлерка.

Вона нагадала, що саме завдяки свідомій поведінці пересічних громадян та дотриманню правил Німеччина відносно добре пройшла перші пів року пандемії COVID-19. "Це - найдієвіший засіб проти пандемії, який ми наразі маємо. І зараз він потрібний як ніколи", - зазначила Меркель.

Коронавірус поширюється швидше, ніж навесні

Цього тижня, за словами Меркель, стало остаточно зрозуміло, що у поширенні коронавірусу настала "дуже серйозна фаза". "День за днем кількість нових інфікувань зростає стрибкоподібно. Пандемія знову швидко шириться, швидше, ніж пів року тому", - зазначила канцлерка.

Вона додала, що після відносно спокійного літа на країну чекають важкі місяці. Те, як виглядатиме зима та святкування Різдва, зараз залежить від того, як себе поводитимуть жителі Німеччини, впевнена Меркель. "Це вирішуємо ми - нашими діями", - пояснила вона.

Нові рекорди COVID-19 у Німеччині

Цієї суботи у Німеччині повідомили про 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це стало новим рекордом з моменту початку епідемії COVID-19 у країні.

При цьому рекордні показники фіксуються вже три дні поспіль. Напередодні повідомлялося про 7334 нові випадки COVID-19, а днем раніше - 6638 випадків. Для порівняння ще минулої суботи цей показник становив 4721 нових заражень коронавірусом за добу.