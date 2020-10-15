Коронавірус: у Німеччині третій день поспіль - рекордне число нових випадків

У Німеччині підтвердили 7830 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. Про це вранці в суботу, 17 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), дані якого базуються на інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади.

Напередодні повідомляли про 7334 нові випадки зараження за добу, днем раніше - про 6638. Обидва показники були рекордними з початку пандемії. Для порівняння, минулої суботи RKI повідомив про 4721 новий випадок інфікування.

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Цього разу тестів на коронавірус набагато більше

Наприкінці березня - на початку квітня у ФРН фіксували найбільшу, не враховуючи останні дні, кількість заражень за період пандемії. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому дані за ті місяці можна лише частково порівнювати з поточними, зазначає агентство новин dpa. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона та 1,2 мільйона на тиждень.

За словами експертів, число нових випадків з огляду на час, що минає від моменту зараження до отримання результату тесту та повідомлення до RKI, відображає поширення коронавірусної інфекції в суспільстві приблизно тиждень тому.

Попри зростання числа нових випадків, значно нижчою є зараз у Німеччині кількість померлих за добу з підтвердженим зараженням коронавірусом. Якщо у березні-квітні вона сягала кількох сотень, то зараз становить кілька десятків. За минулу добу повідомили про 33 померлих з коронавіусом.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Німеччині з початку пандемії зросла до понад 356 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 9767.

Вільні ліжка у лікарнях Німеччини

За даними RKI на 16 жовтня, у відділеннях інтенсивної терапії перебували 655 людей. Всього у ФРН є ще близько 8700 вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на COVID-19. Тому у Німеччині заявили про готовність приймати важких хворих на COVID-19 з інших країн. Останніми днями рекордні показники добової кількості нових випадків зараження коронавірусом фіксують у більшості країн Європи.

Цього тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні. У регіонах з високими темпами поширення коронавірусу бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств. Також в деяких регіонах передбачається розширення маскового режиму у місцях скупчення людей.