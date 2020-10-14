 Коронавірус: офіційний Берлін не хоче повторного закриття кордонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2020

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Коронавірус: офіційний Берлін не хоче повторного закриття кордонів

Глава МЗС ФРН Гайко Маас застерігає від повторного закриття кордонів Німеччини з сусідніми країнами через пандемію COVID-19. Між тим у МВС наголосили, що на кордоні з Австрією здійснюватимуть контроль через мігрантів.

Закриття німецького кордону з Францією

Затори на одній із ділянок французько-німецького кордону (березень 2020 року)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від спроб повторення закриття кордонів Німеччини з огляду на нинішню пандемію COVID-19. Про це Маас заявив у четвер, 15 жовтня, в Парижі після зустрічі з французьким та польським колегами - Жаном-Івом Ле Дріаном і Збігневим Рау.

"Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні", - сказав Маас, цитує інформагенція dpa.

"Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати. А тому ми не хочемо повторювати допущені помилки", - продовжив Маас. Особливо це важливо для людей, які живуть в прикордонному регіоні, додав німецький урядовець.

Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кородну та непотрібних дискусій між мешканцями прикордонних регіонів по обидва боки кордону.

На початку пандемії COVID-19 Німеччина запровадили суворий прикордонний контроль, фактично закривши кордони. Це спричинило хаос на багатьох ділянках кордону з сусідніми країнами. Хоч мешканцям прикордонних регіонів, які працювали на території іншої країни, дозволялося перетинати кордон, виникали тривалі пробки, і людям доводилося витрачати багато часу на кордоні, адже більшість прикордонних пунктів пропуску були закриті. Крім того, для перетину кордону потрібно було мати при собі довідки і документи, що підтверджують місце роботи або проживання. Лише в середині червня правила перетину кордонів були знову пом'якшені.

Кордон з Австрією контролюватимуть і надалі

Попри такі заяви глави МЗС ФРН, його колега-урядовець Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який очолює міністерство внутрішніх справ, вказав, що прикордонний контроль з Австрією зберігатиметься. За його словами, після консультацій з австрійськими колегами, він вирішив подовжити термін дії прикордонного контролю з Австрією ще на шість місяців, починаючи з 12 листопада. Це було зроблено "з міркувань політики щодо міграції й безпеки", наголосив Зеегофер.

Як повідомлялося, нині у Франції та низці інших сусідніх з Німеччиною країн, фіксується стрімке зростання кількості нових виявлених випадків зараження коронавірусом. У Парижі, столичному регіоні та низці інших великих міст запроваджено жорсткі обмеження, у тому числі й комендантську годину в вечірній і нічний час.

Тим часом, на думку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), нинішнє зростання показників поширення пандемії в Європі вимагають послідовного підходу. Тож у ВООЗ закликають уряди європейських країн вжити "безкомпромісних" контрзаходів. Мета - згладити нинішню криву показників поширення інфекції. Задля цього "абсолютно необхідні" обмеження суспільного життя в різних європейських країнах, наголошують у ВООЗ.

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