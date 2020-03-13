Німеччина з 16 березня частково закриває кордони

Через поширення коронавірусної інфекції Німеччина має намір закрити свої кордони з Францією, Австрією та Швейцарією. Наявність таких планів підтвердили у неділю, 15 березня, агентствам новин dpa та AFP в урядових колах у Берліні. Першим про це повідомило видання Bild.

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Частково закрити кордони повинні з 8-ої години ранку 16 березня. За інформацією джерел, відповідної домовленості досягли під час телефонних переговорів між канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), міністром внутрішніх справ країни Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), а також главами урядів чотирьох федеральних земель: Баварії, Баден-Вюртембергу, Саару та Рейнланд-Пфальцу. Передбачається, що на кордонах будуть проводити посилені перевірки, декого завертатимуть.

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Вантажні перевезення між Німеччиною та сусідніми країнами, за даними dpa, ці обмеження зачепити не повинні. Не обмежуватимуть також рух тих громадян, які добираються через кордон на роботу.

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Підставою для такого кроку є не лише намагання стримати поширення коронавірусної інфекції, а й запобігти закупам про запас з боку іноземців на території Німеччини. Це вже призвело до певних перебоїв у забезпеченні окремими видами товарів у прикордонних районах країни.

Як повідомлялося раніше, про закриття кордонів із Німеччиною у зв'язку з поширенням нового коронавірусу оголосили такі країни-сусідки як Чехія, Польща та Данія.