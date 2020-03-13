 Німеччина з 16 березня частково закриває кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2020

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Новини

Німеччина з 16 березня частково закриває кордони

Вантажні перевезення між Німеччиною та сусідніми країнами ці обмеження зачепити не повинні.

Німеччина частково закриває кордони

Німеччина частково закриває кордони

Через поширення коронавірусної інфекції Німеччина має намір закрити свої кордони з Францією, Австрією та Швейцарією. Наявність таких планів підтвердили у неділю, 15 березня, агентствам новин dpa та AFP в урядових колах у Берліні. Першим про це повідомило видання Bild.

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Частково закрити кордони повинні з 8-ої години ранку 16 березня. За інформацією джерел, відповідної домовленості досягли під час телефонних переговорів між канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), міністром внутрішніх справ країни Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), а також главами урядів чотирьох федеральних земель: Баварії, Баден-Вюртембергу, Саару та Рейнланд-Пфальцу. Передбачається, що на кордонах будуть проводити посилені перевірки, декого завертатимуть.

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Вантажні перевезення між Німеччиною та сусідніми країнами, за даними dpa, ці обмеження зачепити не повинні. Не обмежуватимуть також рух тих громадян, які добираються через кордон на роботу.

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Німецьке село на добровільному карантині (13.03.2020)

Підставою для такого кроку є не лише намагання стримати поширення коронавірусної інфекції, а й запобігти закупам про запас з боку іноземців на території Німеччини.  Це вже призвело до певних перебоїв у забезпеченні окремими видами товарів у прикордонних районах країни. 

Як повідомлялося раніше, про закриття кордонів із Німеччиною у зв'язку з поширенням нового коронавірусу оголосили такі країни-сусідки як Чехія, Польща та Данія.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


 

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