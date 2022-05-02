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COVID-19

COVID-19 - захворювання, що його викликає коронавірус SARS-CoV-2. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "COVID-19".

Перші масові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кролики та змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Упродовж першого місяця кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, сягнула майже шести тисяч осіб, понад 130 осіб померли від викликаної вірусом пневмонії. Китай обмежив транспортне сполучення з низкою мегаполісів, помістивши під карантин 56 мільйонів осіб у 17 містах Хубею. Пізніше з'ясувалось, що новий тип коронавурісу SARS-CoV-2 майже на 90 відсотків співпадає з вірусом SARS-CoV, котрий на початку 2000-х також з'явився в Китай і забрав близько 800 життів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: у Німеччині вперше з вересня не зареєстровано нових смертей

COVID-19: у Німеччині вперше з вересня не зареєстровано нових смертей 02.05.2022

Загальна кількість померлих, в яких був COVID-19, у ФРН за понад два роки перевищує 135 тисяч людей. Семиденний коефіцієнт зараження коронавірусом у понеділок становить 639,5 випадки на 100 тисяч осіб.
У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун

У китайському місті Сіань запроваджують частковий локдаун 15.04.2022

У зв'язку зі спалахом COVID-19 жителям 13-мільйонного Сіаня наказано у найближчі чотири дні залишатися вдома. Крім того, закрито ресторани та культурно-розважальні заклади.
Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ 15.04.2022

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР. Це призведе до зростання постачання зрідженого газу та інших енергоносіїв до ЄС.
Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження

Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження 03.04.2022

Попри можливість відмовитись від таких заходів, як обов'язкове носіння масок у магазинах чи школах, багато установ вирішили зберегти їх добровільно.
У Німеччині суттєво скоротилася кількість квартирних крадіжок

У Німеччині суттєво скоротилася кількість квартирних крадіжок 03.04.2022

Через пандемію COVID-19 у 2021 році багато хто працював віддалено, тож зловмисникам стало складніше скоювати квартирні крадіжки, випливає зі звіту поліції ФРН, з яким ознайомилася WamS.
ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії 30.03.2022

У найоптимістичнішому сценарії від ВООЗ коронавірусна хвороба стане схожою на грип, у найгіршому випадку - стане ще більш небезпечною.

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні 20.03.2022

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні. Проте на рівні регіонів окремі обмеження можуть зберігатися.
Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни

Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни 17.03.2022

В умовах бойових дій в Ураїні МОЗ продовжує моніторити ситуацію з поширенням COVID-19. Чи є у українців доступ до лікування і вакцинації - у матеріалі DW.
Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу

Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу 13.03.2022

Через найбільшу кількість заражень ковідом з початку пандемії у низці міст КНР запровадили локдаун, аби запобігти поширенню вірусу. Людям частково заборонено виходити з дому.
У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою

У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою 13.03.2022

Четверту дозу вакцини від COVID-19 у Франції пропонують людям, старшим за 80 років.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому 23.02.2022

Українцям, які не мають сертифікату про вакцинацію чи результатів тестування на COVID-19, тепер не треба самоізолюватися після повернення до України.
Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз

Довготривалий ковід: що про нього відомо зараз 22.02.2022

І через два роки після початку пандемії COVID-19 вчені з'ясовують, що ж викликає довготривалий ковід, чому і в кого він виникає, а також що з цим робити.
Усе про коронавірус (досьє)

Усе про коронавірус (досьє) 21.02.2022

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.
Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19

Королева Великобританії Єлизавета II захворіла на COVID-19 20.02.2022

95-річна британська королева Єлизавета II, яка була щеплена трьома дозами вакцини від коронавірусу, захворіла на COVID-19. Вона відчуває легкі симптоми, схожі на застуду.
Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним ковідом (відео)

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (відео) 18.02.2022

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету нині видається наївною.

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022) 17.02.2022

Науковці сподіваються, що пандемія коронавірусу переросте в ендемію. Що це означає? DW розглянула різні сценарії, як може виглядати життя з ендемічним "ковідом" і чому ідея колективного імунітету видається наївною мрією.
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