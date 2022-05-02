COVID-19 - захворювання, що його викликає коронавірус SARS-CoV-2. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "COVID-19".

Перші масові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавались морські ссавці, летючі миші, кролики та змії. Китайські вірусологи припускають, що один з цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Упродовж першого місяця кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, сягнула майже шести тисяч осіб, понад 130 осіб померли від викликаної вірусом пневмонії. Китай обмежив транспортне сполучення з низкою мегаполісів, помістивши під карантин 56 мільйонів осіб у 17 містах Хубею. Пізніше з'ясувалось, що новий тип коронавурісу SARS-CoV-2 майже на 90 відсотків співпадає з вірусом SARS-CoV, котрий на початку 2000-х також з'явився в Китай і забрав близько 800 життів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.