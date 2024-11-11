Німецька молодь знову споживає більше алкоголю. Чому?

Зменшення рівня споживання алкоголю під час пандемії коронавірусу тривало недовго: серед молоді у Німеччині, особливо молодих чоловіків, почастішали випадки, коли напиваються до нестями. Що кажуть фахівці?

Близько 30 разів на рік Вікторія Жоелль Молл (Viktoria Joelle Moll) відвідує лікарні й госпіталізованих підлітків і молодих людей, які потребують медичної допомоги після зловживання горілчаними напоями. Вона та її колеги особливо затребувані під час святкування рейнського карнавалу та у ніч на Гелловін. "Наш досвід у лікарнях показує, що госпіталізації потребують не ті, хто, скажімо, перепив пива. Йдеться якраз про міцні напої, змішані з лимонадом", - розповіла вона у розмові з DW.

Вікторія Жоелль Молл працює в спеціалізованому боннському центрі профілактики залежностей і консультації для дітей, молоді та батьків Update під патронатом протестантської Діаконії та католицької благочинної організації Caritas.

Дискусії, надання допомоги та семінари в школах покликані запобігти надмірному споживанню горілчаного серед молоді. "Чим молодші люди, тим важливіше для них не тільки знати про наркотичні речовини, алкоголь та їхній вплив, але й навчитися говорити "ні", вміти відпочивати і самостверджуватися в житті без стимуляторів", - говорить Молл.

Рівень споживання знову зріс

Надмірне споживання алкоголю серед молоді у Німеччині знову зросло із закінченням пандемії COVID-19. Згідно з даними опитування Федерального центру санітарної просвіти (BzgA) , у 2023 році так звані "запої" у віковій групі від 12 до 25 років знову майже досягли рівня, що передував початку пандемії. Близько 17 відсотків юнаків віком від 12 до 17 років та 13,1 відсотка дівчат тієї ж самої вікової групи визнали, що впродовж останніх 30 днів до моменту проведення опитування щонайменше один раз напивалися до рівня алкогольного сп'яніння. Серед молодих чоловіків таких було близько 46 відсотків, серед молодих жінок - 32 відсотки.

Дослідники не виключають, що тимчасове скорочення споживання алкоголю під час пандемії коронавірусної хвороби могло бути пов'язане з обмеженими можливостями придбання алкогольних напоїв.

Якщо ж брати більш довший період спостереження, то деякі показники насправді зменшилися. Близько 39 відсотків молодих чоловіків від 18 до 25 років сказали, що вживають горілчане регулярно - принаймні раз на тиждень. Серед жінок цієї вікової групи - 18,2 відсотка. Серед юнаків і дівчат віком від 12 до 17 років таких було відповідно 12,4 відсотка та 6,9 відсотка. Ці показники є значно нижчими, ніж ще 20 років тому, хоча серед молодих чоловіків і жінок тенденція щодо зменшення регулярного споживання алкоголю сповільнилася, зазначається в дослідженні.

У ході регулярного дослідження, близько 7000 молодих людей були опитані в Німеччині в період з квітня по червень 2023 року.

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Алкоголь - як частина суспільної норми

Причин споживання алкоголю серед молоді чимало: "Одна з головних - швидка і легка доступність горілчаних напоїв, особливо в порівнянні з іншими країнами", - зауважує Молл. У Німеччині 18-річним дозволено купувати будь-який алкоголь і вживати його в громадських місцях. У 16-17 років дозволено купувати і розпивати пиво та вино. У цьому сенсі Німеччина радше виняток у Європі: крім ФРН, схожі правила споживання з 16 років діють лише в чотирьох інших європейських країнах - Бельгії, Австрії, Данії та Люксембурзі.

Причин споживання алкоголю серед молоді чимало, в т.ч. і його доступність, кажуть дослідники Фото: picture-alliance/Scanpix/B. Ingberg

"Це ніби наша суспільна норма у різних ситуаціях та під час святкувань. Молоді люди розповідають на наших семінарах, що коли їм виповниться 18 вони нарешті хочуть напитися. Ніби це як частина життя, щось, що обов'язково треба спробувати", - коментує Молл.

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Ситуація в інших країнах

А яка ситуація в інших країнах? Отримати об'єктивну картину знайомства європейської молоді з алкоголем стає дедалі важче: наймасштабніше та найавторитетніше дослідження на цю тему "Поведінка дітей шкільного віку щодо здоров'я" (HBSC), яке проводиться під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ще з початку 1980-х, останнім часом не включало даних з низки країн, зокрема, України, Росії та Туреччини. DW звернулася за коментарем до головного офісу програми HBSC в Единбурзі, пресслужби ВООЗ та київського Інституту соціально-правових та політичних досліджень Яременка, який з початку 2000-х років проводив це дослідження в Україні, однак на момент публікації матеріалу відповіді не надійшло.

Виходячи ж з даних з тих країн, де це дослідження надалі проводилося (загалом 44 країни), в останньому документі, оприлюдненому у квітні 2024 року на основі даних за 2021/22 рр. , вказується, що у п'ятірці країн, у яких найбільше дітей віком до 11 років пробували алкоголь, опинилися Великобританія, Молдова, Болгарія, Румунія та Чехія, а серед 13-річних - Великобританія, Угорщина, Румунія, Словенія та Греція.

Дослідники ВООЗ/ HBSC підтверджують, що алкоголь "безсумнівно, є найуживанішою психоактивною речовиною серед підлітків". Більше половини (57 відсотків) 15-річних у 44 країнах принаймні один раз пробували алкоголь (56 відсотків хлопців і 59 відсотків дівчат), а 9 відсоткам підлітків у всіх вікових групах знайомий стан сильного алкогольного сп'яніння.