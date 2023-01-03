Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Один з найвідоміших вірусологів у Німеччині, чиї слова у розпал пандемії мали велику вагу, Крістіан Дростен, заявив наприкінці 2022 року, що пандемія COVID-19перейшла у нову фазу. "Ми переживаємо першу ендемічну хвилю SARS-CoV-2 цієї зими, і я думаю, що це означає, що пандемія закінчилася", - сказав головний вірусолог клініки "Шаріте" в Берліні в інтерв'ю Berliner Tagesspiegel.

Вірус класифікується як ендемічний, коли рівень захворюваності є постійним, значно не зростає і не падає, почасти через те, що вакцини та імунітет від попередніх інфекцій сповільнюють нові інфекційні хвилі.

Суперечки в уряді щодо заходів з боротьби з коронавірусом

Заява Крістіана Дростена одразу ж викликала розбіжності в оцінках в німецькому уряді. Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн (Marco Buschmann) від Вільної демократичної партії закликав урядовців покласти край останнім заходам з протидії поширенню коронавірусу. Епідеміолог і міністр охорони здоров'я Німеччини, представник соціал-демократів (СДПН) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) у відповідь заявив, що негайно припинити всі профілактичні заходи було б нерозумно.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), відомства з нагляду та боротьби з інфекційними захворюваннями, у Німеччині наприкінці 2022 року реєструвалося близько 160 000 нових випадків зараження коронавірусом за тиждень. Але ці офіційні цифри нині можуть не дуже точно відповідати реальній ситуації, адже зараз роблять дедалі менше ПЛР-тестів, а також чимало інфікованих людей з позитивними результатами самотестування не сповіщають про це офіційно.

Марко Бушманн і Карл Лаутербах, архівне фото Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Коронавірусні обмеження заплановані до квітня

Німеччина досі залишається доволі обережною і продовжує дотримуватися правил, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19. До квітня 2023 року, коли завершується термін дії чинного Закону про запобігання інфекціям, маски FFP2 необхідно носити в поїздах і автобусах далекого сполучення майже в усіх землях Німеччини, в усіх лікарнях і будинках для людей похилого віку, а також в усіх лікарських кабінетах. Люди, які відвідують лікарні та будинки для людей похилого віку, повинні перед цим зробити тест.

Усі інші приписи, які стосуються громадського транспорту, шкіл, ресторанів тощо, визначаються на земельному рівні і відрізняються в 16 окремих землях. У Берліні, наприклад, маски ще є обов'язковими у громадському транспорті, а в Баварії вони лише рекомендовані.

Більше особистої відповідальності для громадян

Бернд Зальцберґер (Bernd Salzberger), керівник відділу інфекційних хвороб університетської клініки Регенсбурга та президент Німецького товариства інфектологів (DGI), вважає, що в Німеччині можна було би послабити певні правила. "Інші країни зробили це дуже успішно, наприклад, Данія та Великобританія", - зазначив він в інтерв'ю DW.

"Звичайно, ми повинні продовжувати носити маски в лікарнях, адже там багато вразливих людей. Але в повсякденному житті ми могли б скасувати багато заходів. Я вважаю, що багато людей поводяться відповідально і тут треба запитати себе, чи справді на все потрібні приписи".

За словами Зальцберґера, носіння масок у поїздах мало впливає на рівень інфікування, оскільки COVID-19 став ендемічним. "Якби у нас була сильна хвиля інфекції, коли б усі заражалися, то це була б інша ситуація".

У деяких землях профілактичні заходи вже діють лише на добровільній основі Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Ліберали хочуть більше свободи

Під час пандемії Німеччиною прокотилась хвиля демонстрацій проти обмежувальних заходів, запроваджених з метою протидії поширенню коронавірусу. За цими протестами стояв передусім популістський рух Querdenker ("Ті, хто мислить нестандартно"). Але нині вони захопилися іншими теоріями змови.

Не дивує, що провідні ліберали висловлюються за скасування обмежень. Захист особистої свободи є одним із основоположних переконань вільних демократів. З огляду на низку невдалих результатів на виборах, ВДП намагається більше зосередитися на цій сфері й таким чином відмежуватися від своїх партнерів по коаліції в уряді - СДПН та Зелених.

Захист лікарень

Найбільше об'єднання лікарів Німеччини Marburger Bund з обуренням відреагувало на вимогу міністра юстиції зняти всі обмеження. Це "навряд чи можна перевершити за зухвалістю щодо медичного персоналу", заявила президентка асоціації Сюзанна Йона (Susanne Johna) німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Перед різдвяними й новорічними святами політики благали працівників лікарень, медсестер і лікарів приватних практик працювати більше і навіть працювати понаднормово через сплеск інфекційних захворювань. "Скасування всіх заходів є сильним проявом несолідарності з персоналом лікарень, який багато зробив під час пандемії, а зараз знову дійшов до межі своєї міцності".

Респіраторні інфекції поширюються

Ґеральд Ґасс (Gerald Gass), голова Німецької асоціації лікарень (DKG), вважає правомірним обговорювати послаблення певних заходів з профілактики інфекцій - але не раніше кінця лютого. "Скасувати всі заходи за одну ніч", на його думку, не є гарною ідеєю.

За його словами, лікарні наразі наповнені пацієнтами, особливо багато хворих на грип. "Ми бачимо комбінацію інфекцій, деякі з яких приводять до відділення інтенсивної терапії", - сказав він в інтерв'ю DW. "Сюди належить менша кількість хворих на COVID-19, але багато хворих на грип, особливо людей похилого віку, а також випадки респіраторно-синцитіального вірусу у дітей та підлітків". До цього додаються хворі співробітники клініки, що ще більше ускладнює ситуацію.

Нова хвиля COVID з Китаю?

Тим часом фахівці зі занепокоєнням спостерігають за масовою хвилею коронавірусної інфекції в Китаї. Адже уряд у Пекіні не тільки скасував усі заходи зі запобігання поширенню інфекції в країні, а й дозволив своїм громадянам знову виїжджати за кордон. З 8 січня також скасовується раніше обов'язковий карантин при в'їзді до Китаю.

Пасажири з Китаю роблять тести на коронавірус в італійських аеропортах Фото: Maule Maurizio/IPA/ABACA/picture alliance

Європейський Союз скликав зустріч своїх 27 членів для визначення спільної стратегії. Італія закликала до спільних дій на європейському рівні після того, як тести в аеропорту Мілана 26 грудня показали, що більше половини пасажирів літака з Китаю отримали позитивні результати. Кожен, хто прибуває з Китаю, повинен зробити обов'язковий тест на коронавірус в аеропортах Італії. Іспанія і Франція тим часом вирішили також вимагати результати тестів від мандрівників з Китаю. Франція хоче проводити власні вибіркові тестування. Нові правила запроваджує і Великобританія, яка не є членом ЄС: з 5 січня мандрівники, які прибувають з Китаю, повинні будуть показувати негативний тест на коронавірус, який має бути зроблений не більше 48 годин тому.

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Німеччина хоче зачекати

США оголосили, що з 5 січня мандрівники повинні будуть показувати негативний результат тесту перед вильотом. Таке ж правило, але вже з 1 січня, запровадила й Індія. Натомість уряд Німеччини хоче поки що спостерігати за ситуацією. Ще немає жодних ознак того, що в Китаї з'явився новий варіант вірусу, що зробило би цю країну зоною ризику і призвело б до обмежень на поїздки, сказав речник міністерства охорони здоров'я.

Нещодавно Китай повідомляв Всесвітній організації охорони здоров'я про 20 000-30 000 нових щоденних випадків інфікування. Однак, точність цих цифр ставиться під сумнів. "Я не впевнений, наскільки точно китайська влада звітує і наскільки добре вони проводять тестування", - каже вірусолог Зальцберґер. "Важко судити, що там відбувається насправді".