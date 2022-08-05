Що робити, якщо ваш партнер хворіє на COVID-19, а ви щойно одужали?

Протягом останніх двох років ми всі в певний момент замислювалися: якщо я якраз перехворіла чи перхворів на COVID-19, а мій партнер чи партнерка за кілька тижнів отримав позитивний результат тесту, то чи безпечно проводити час разом? З огляду на те, що ми, на нашу думку, знаємо про імунітет, відповідь на це питання буде "так".

Проте науковці кажуть: це залежить від певних факторів.

Ви у безпеці, якщо саме ви заразили партнера

Зрозуміло одне: якщо ви заразили свого партнера, можна безпечно спілкуватися з ним, навіть якщо у вас уже негативний результат тесту на коронавірус, оскільки у вас обох - один і той самий його варіант, каже Адам Сквайрз, викладач хімічного факультету британського Університету Бата, який вивчає передачу вірусу.

Майже всі дослідники погоджуються з тим, що після одужання від COVID-19 ви, ймовірно, захищені від повторного зараження цим конкретним варіантом принаймні протягом місяця. Є деякі винятки з цього правила, але вони дуже рідкісні, і їх важко відстежити, враховуючи той факт, що багато людей отримують позитивні результати тесту і впродовж кількох тижнів після того, як відмучилися з вірусом.

Дослідники кажуть, що ймовірність повторного зараження коронавірусом протягом місяця після попереднього - низька

Повторне зараження: замало даних, аби сказати, що є безпечним

Знайти відповідь стає складніше, якщо є підстави вважати, що ваш партнер інфікувався COVID-19 десь в іншому місці. Він може бути носієм іншого варіанта вірусу, ніж той, яким інфікувалися ви. У такому випадку, каже Сквайрз, можливість повторного зараження, ймовірно, низька. Проте стверджувати напевно неможливо, додає він.

"Наскільки нам відомо, це малоймовірно, що ви заразитеся", - сказав Сквайрз. Причина в тому, що попереднє інфікування відбулося зовсім недавно. І навіть якщо заразити повторно, нещодавня інфекція має захистити людину від важкого перебігу хвороби, каже експерт.

Оскільки ймовірність повторного зараження низька, але все ж існує, каже Сквайрз, під час спілкування з партнером, хворим на COVID-19, доцільно відкривати вікно та триматися на певній відстані.

Також краще не зустрічатися з родичами з ослабленим імунітетом, доки ваш партнер чи партнерка має позитивний результат тесту на коронавірус, застеріг він. "Ми знаємо недостатньо, щоб сказати, що ви точно не можете отримати вірус від свого сусіда по кімнаті або партнера у кількості, достатній для того, щоб передати його", - сказав він.

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Як працює імунітет?

Існує багато факторів, які впливають на імовірність повторного зараження - від вакцинації до того, чи була людина інфікована раніше. Це означає, що немає однозначної відповіді на питання про те, коли "природний імунітет" людини - той, що був отриманий внаслідок інфекції, - послабиться.

Коли людина заражається коронавірусом, її організм починає виробляти велику кількість антитіл у формі Y-подібних білків, які працюють, щоб роззброїти вірус, закріплюючись на ньому та не даючи йому інфікувати більше клітин.

Тим часом організм також виробляє так звані Т-клітини, які можуть атакувати інфіковані клітини нашого організму, перші ніж вірус повноцінно проявить себе, і В-клітини, які зберігають пам’ять про вірус і також допомагають запобігти повномасштабній інфекції, коли організм стикається з вірусом. Ці клітини разом утворюють те, що ми вважаємо "імунітетом".

Варіанти BA.4 та BA.5

Протягом цієї пандемії ми неодноразово спостерігали, що повторне зараження, звичайно, можливе, але зазвичай - за кілька місяців.

Нові варіанти вірусу, такі як BA.4 та BA.5, краще можуть уникати імунної відповіді людини, ніж попередні варіанти COVID-19. Проте дослідження показують, що цього, ймовірно, недостатньо для "швидкого повторного зараження" людей, як стверджувалося у деяких новинних повідомленнях.

Деякі з найбільш переконливих досліджень показують, що якщо ви були інфіковані варіантом, який існував до омікрону, наприклад "дельта" або першим варіантом коронавірусу на початку 2020 року, ви, ймовірно, недостатньо захищені від інфікування варіантами BA.4 та BA.5.

Якщо контактуєте з хворим на COVID-19 партнером, дотримуйтесь заходів безпеки та не відвідуйте інших людей, які мають ослаблений імунітет

Нові варіанти змазують картину

На жаль, ми не живемо у простому світі, в якому ми можемо бути впевненими, що єдині варіанти, які варто брати до уваги - це BA.4 та BA.5. Тому одна справа - це допомагати хворому партнеру вирішити ті чи інші повсякденні справи, а інша - просто проводити час разом. "Я би цього не радила", - каже професорка кафедри профілактичної медицини Північно-Західного університету в США Мерседес Карнетон. "Кілька варіантів вірусу можуть циркулювати одночасно серед однієї й тієї ж групи людей", - каже вона.

Окрім BA.5 і BA.4, які циркулюють в Сполучених Штатах і Європі, наразі існує ще один варіант, який не настільки поширений: BA.2.75. Вчені багато про нього не знають, але Всесвітня організація охорони здоров'я додала його до переліку варіантів, поширення яких уважно відстежують.

Початкові дослідження його епідеміології показують, що BA.2.75 легше, ніж інші варіанти, заражає людські клітини та має мутації, які можуть зробити наші антитіла менш здатними зв'язуватися з вірусом або нейтралізувати його, зазначив на брифінгу в кінці липня директор лабораторії клінічної вірусології клініки Мейо в США Метью Біннікер.

"Є певне занепокоєння, що цей вірус може поширюватися швидше, а також може уникнати імунітету, який з'являється внаслідок вакцинації або попередньої інфекції", - сказав він.

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Що все це означає?

Не панікуйте! Якщо ви нещодавно отримали позитивний результат тесту на коронавірус, а за кілька тижнів його отримав ваш партнер, ваші шанси захворіти на COVID-19 вдруге, ймовірно, досить малі. Лікарі закликають бути обережними, носити маску в громадських місцях і утримуватися від зустрічі з членами сім'ї з ослабленим імунітетом, якщо ви все-таки вирішите проводити час зі своїм партнером, який хворіє на коронавірус.

Якщо ж після вашої хвороби минуло вже більше місяця, то імунітет може почати слабшати. У такому разі, можливо, краще дистанціюватися одне від одного, враховуючи ймовірність повторного зараження новим варіантом COVID-19.