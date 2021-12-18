 Омікрон та нові варіанти коронавірусу. Європу знову закриють? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Омікрон та нові варіанти коронавірусу. Європу знову закриють?

У низці європейських країн зростає кількість інфікованих коронавірусом. Це пов'язано з підваріантами омікрона BA.4 та BA.5. Чи загрожує Європі нова хвиля пандемії?

Захисна маска на фоні людей, які відпочивають біля озера

Влітку очікується нова хвиля коронавірусу, викликана омікрон-варіантом та його новими формами. Зростання кількості інфікованих у Європі затьмарює зараз перспективи безтурботного сезону відпусток. За даними статистичного сайту Our World in Data, кількість заражень коронавірусом помітно збільшується в Португалії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Данії та Нідерландах.

Експерти обґрунтовують це зростання новими варіантами вірусу - BA.4 та BA.5, які є більш заразними, ніж попередні. Крім того, вони посилаються і на скасовані владою заходи щодо захисту від пандемії. Що в цих умовах чекає на Європу?

Чи витримала Португалія нову хвилю пандемії?

Зокрема Португалія із середини травня бореться зі зростанням кількості заражень. У країні, як і раніше, найвищий у Європі тижневий показник зареєстрованих випадків інфікування. Новий підваріант омікрона BA.5 став причиною зростання показників поширення коронавірусу. 90 відсотків виявлених випадків інфікування в Португалії зараз спричинені цим типом вірусу.

Люди у транспорті в масках

Португалія з середини травня бореться зі зростанням кількості інфікованих

Разом із тижневим індикатором інфікування у Португалії зросла і смертність. Відповідно до Our World in Data, у країні найвища серед населення всіх західноєвропейських країн смертність з урахуванням чисельності населення. Незважаючи на велику кількість інфікованих, лікарні у Португалії не перевантажені. У країні високий рівень вакцинації - щеплення мають 87 відсотків населення.

Окрім того, нова форма омікрона вважається заразнішою, ніж попередні, але не більш небезпечною. Захворюваність у Португалії з початку червня знову знижується. Insa, установа при міністерстві оборони здоров'я Португалії, припускає, що піку заражень уже досягнуто і що хвиля нині спадає.

Експерти попереджають про омікрон-хвилю в Європі

З середини червня стрімко збільшується кількість інфікованих у Франції. За офіційною інформацією, тижневий індикатор захворюваності на даний момент становить близько 477 на 100 000 мешканців (станом на 18 червня).

"Крива епідемії у Франції має експоненційний характер", - попередив Антуан Флао, епідеміолог та голова Інституту глобальної охорони здоров'я при Медичній школі Женевського університету. Схоже, нову хвилю викличуть варіанти омікрона BA.4 і BA.5, повідомив Флао в інтерв'ю телеканалу franceinfo.

Натовп людей на музичному фестивалі у Франції

Експерти кажуть, що скасовані антиковідні заходи сприяють погіршенню ситуації

Однак поки що він не може чітко спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація у Франції. У той час, як Південна Африка пройшла нову хвилю коронавірусу за вісім тижнів, Флао припускає, що в Португалії це займе від дев'яти до десяти тижнів. "Якщо екстраполювати ситуацію в Португалії на Францію, то ми матимемо справу з новою хвилею більшу частину літа", - уточнює Флао.

Читайте також: Наскільки небезпечний варіант коронавірусу омікрон BA.5?

"Ми досі не засвоїли урок"

Як і у Франції, у Німеччині тижневий показник захворюваності на 100 000 жителів значно перевищує 400. Інститут імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) оголосив у середу, 22 червня, про 119 000 нових заражень коронавірусом протягом останньої доби. Імовірно, у цьому також винні BA.4 і BA.5. Але, за словами заступника голови RKI Ларса Шааде (Lars Schaade), і скасування захисних заходів сприяє погіршенню становища з коронавірусом.

"Це не той випадок, коли ми можемо безтурботно та без контрзаходів протистояти цій літній хвилі", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН, соціал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Він робить ставку на подальші захисні заходи, заплановані на осінь, такі як ще одна велика кампанія з вакцинації населення. При цьому, за словами Лаутербаха, причин для паніки немає.

Тим часом у Греції та Італії, згідно з тижневим індикатором захворюваності, кількість інфікованих також різко підскочила. В Італії вона росте вже другий тиждень поспіль, а швидкість передачі вірусу знову досягла масштабів епідемії, інформує італійське міністерство охорони здоров'я. "Це наше третє літо пандемії, і ми досі не засвоїли урок", - сказав в інтерв'ю інформагентству ADNKronos Вальтер Ріккарді, колишній глава МОЗ Італії.

В Іспанії поки ще не зафіксовано такого значного зростання кількості інфікованих, як в інших європейських країнах. Там офіційно реєструють випадки захворювання на коронавірус тільки в осіб старше 60 років. Згідно з останнім звітом міністерства охорони здоров'я країни, загальнонаціональний тижневий показник у цій віковій групі становить близько 302 (станом на 17 червня). У середині червня на варіанти омікрона ВА.4 та ВА.5 припадало понад 10 відсотків позитивних тестів.

Читайте також: Північна Корея ризикує стати джерелом нових мутацій коронавірусу

У Північній та Східній Європі ситуація краща

У той час як захворюваність на COVID-19 зростає у деяких країнах Південної та Західної Європи, на півночі та сході континенту її показники все ще знаходяться на низькому рівні. За даними Our World in Data, у цих державах також спостерігається невелике її зростання, але воно поки не співставне з іншими європейськими країнами.

У Швеції, наприклад, у середині червня було зареєстровано близько 1900 випадків коронавірусу за тиждень, а у Польщі, згідно з офіційною інформацією, - 285 за добу. У Данії, де кількість хворих також все ще невелика, прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен повідомила 22 червня, що особам старше 50 років буде запропоновано четверту вакцинацію від коронавірусу. Кількість інфікувань, за її словами, зростала швидше, ніж очікувалося, і варіант омікрона BA.5 вже став домінуючим типом вірусу.

Дивитись відео 04:55

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом"

Також за темою

December 6, 2021, Ukraine: In this photo illustration, a medical syringe is seen in front of Omicron COVID-19 words and a red graphic line in the background. .Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern continues to spread worldwide. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу 18.12.2021

Перший офіційно зафіксований випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили в Україні. Його виявили у особи, яка повернулася з ОАЕ.

December 6, 2021, Ukraine: In this photo illustration, a medical syringe and a vial are seen in front of Omicron word in the background. Omicron (B.1.1.529): .SARS-CoV-2 Variant of Concern continues to spread worldwide. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire

У Києві виявили омікрон-варіант коронавірусу 28.12.2021

Випадки захворювання омікрон-варіантом коронавірусу вже зафіксовані в Києві, повідомили в КМДА. Тим часом з 30 грудня жоден регіон України не перебуватиме у "червоному" рівні епідемічної небезпеки. 

Themenbild - Omicron, Omicron-Variante, Omikron, Mutante, neue Virusvariante mit Teströhrchen, Reagenzglas Bild: Omicron, Omikron, SARS-Cov-2, B.1.1.529, Coronavirus, Reagenzglas, Teströhrchen, mit Aufschrift Omicron, positiv, negativ, mit Impfspritze und Handschuhe, Finger, gelbem Impfpass, Impfdose, Impfampulle, Impfflasche, Impfstoff in der Coronapandemie. Omicron-Corona-Variante

Омікрон-варіант коронавірусу - початок кінця пандемії? 03.01.2022

Причини для занепокоєння залишаються, але омікрон-варіант коронавірусу, схоже, викликає менш тяжкі форми COVID-19. Крім того, бустерні щеплення справді захищають.

Реклама

Докладно

Захисна маска на фоні людей, які відпочивають біля озера

Омікрон та нові варіанти COVID-19. Європу знову закриють?

У низці європейських країн зростає кількість інфікованих коронавірусом. Чи загрожує Європі нова хвиля пандемії?  

У травні Siemens оголосив про вихід з російського ринку

Залишити ринок РФ готові чотири відсотки компаній ФРН

Опитування компаній Німецько-російської торговельної палати показало, що чотири відсотки її членів готові вийти з РФ.  