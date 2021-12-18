Омікрон та нові варіанти коронавірусу. Європу знову закриють?

Влітку очікується нова хвиля коронавірусу, викликана омікрон-варіантом та його новими формами. Зростання кількості інфікованих у Європі затьмарює зараз перспективи безтурботного сезону відпусток. За даними статистичного сайту Our World in Data, кількість заражень коронавірусом помітно збільшується в Португалії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Данії та Нідерландах.

Експерти обґрунтовують це зростання новими варіантами вірусу - BA.4 та BA.5, які є більш заразними, ніж попередні. Крім того, вони посилаються і на скасовані владою заходи щодо захисту від пандемії. Що в цих умовах чекає на Європу?

Чи витримала Португалія нову хвилю пандемії?

Зокрема Португалія із середини травня бореться зі зростанням кількості заражень. У країні, як і раніше, найвищий у Європі тижневий показник зареєстрованих випадків інфікування. Новий підваріант омікрона BA.5 став причиною зростання показників поширення коронавірусу. 90 відсотків виявлених випадків інфікування в Португалії зараз спричинені цим типом вірусу.

Португалія з середини травня бореться зі зростанням кількості інфікованих

Разом із тижневим індикатором інфікування у Португалії зросла і смертність. Відповідно до Our World in Data, у країні найвища серед населення всіх західноєвропейських країн смертність з урахуванням чисельності населення. Незважаючи на велику кількість інфікованих, лікарні у Португалії не перевантажені. У країні високий рівень вакцинації - щеплення мають 87 відсотків населення.

Окрім того, нова форма омікрона вважається заразнішою, ніж попередні, але не більш небезпечною. Захворюваність у Португалії з початку червня знову знижується. Insa, установа при міністерстві оборони здоров'я Португалії, припускає, що піку заражень уже досягнуто і що хвиля нині спадає.

Експерти попереджають про омікрон-хвилю в Європі

З середини червня стрімко збільшується кількість інфікованих у Франції. За офіційною інформацією, тижневий індикатор захворюваності на даний момент становить близько 477 на 100 000 мешканців (станом на 18 червня).

"Крива епідемії у Франції має експоненційний характер", - попередив Антуан Флао, епідеміолог та голова Інституту глобальної охорони здоров'я при Медичній школі Женевського університету. Схоже, нову хвилю викличуть варіанти омікрона BA.4 і BA.5, повідомив Флао в інтерв'ю телеканалу franceinfo.

Експерти кажуть, що скасовані антиковідні заходи сприяють погіршенню ситуації

Однак поки що він не може чітко спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація у Франції. У той час, як Південна Африка пройшла нову хвилю коронавірусу за вісім тижнів, Флао припускає, що в Португалії це займе від дев'яти до десяти тижнів. "Якщо екстраполювати ситуацію в Португалії на Францію, то ми матимемо справу з новою хвилею більшу частину літа", - уточнює Флао.

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"Ми досі не засвоїли урок"

Як і у Франції, у Німеччині тижневий показник захворюваності на 100 000 жителів значно перевищує 400. Інститут імені Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) оголосив у середу, 22 червня, про 119 000 нових заражень коронавірусом протягом останньої доби. Імовірно, у цьому також винні BA.4 і BA.5. Але, за словами заступника голови RKI Ларса Шааде (Lars Schaade), і скасування захисних заходів сприяє погіршенню становища з коронавірусом.

"Це не той випадок, коли ми можемо безтурботно та без контрзаходів протистояти цій літній хвилі", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН, соціал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Він робить ставку на подальші захисні заходи, заплановані на осінь, такі як ще одна велика кампанія з вакцинації населення. При цьому, за словами Лаутербаха, причин для паніки немає.

Тим часом у Греції та Італії, згідно з тижневим індикатором захворюваності, кількість інфікованих також різко підскочила. В Італії вона росте вже другий тиждень поспіль, а швидкість передачі вірусу знову досягла масштабів епідемії, інформує італійське міністерство охорони здоров'я. "Це наше третє літо пандемії, і ми досі не засвоїли урок", - сказав в інтерв'ю інформагентству ADNKronos Вальтер Ріккарді, колишній глава МОЗ Італії.

В Іспанії поки ще не зафіксовано такого значного зростання кількості інфікованих, як в інших європейських країнах. Там офіційно реєструють випадки захворювання на коронавірус тільки в осіб старше 60 років. Згідно з останнім звітом міністерства охорони здоров'я країни, загальнонаціональний тижневий показник у цій віковій групі становить близько 302 (станом на 17 червня). У середині червня на варіанти омікрона ВА.4 та ВА.5 припадало понад 10 відсотків позитивних тестів.

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У Північній та Східній Європі ситуація краща

У той час як захворюваність на COVID-19 зростає у деяких країнах Південної та Західної Європи, на півночі та сході континенту її показники все ще знаходяться на низькому рівні. За даними Our World in Data, у цих державах також спостерігається невелике її зростання, але воно поки не співставне з іншими європейськими країнами.

У Швеції, наприклад, у середині червня було зареєстровано близько 1900 випадків коронавірусу за тиждень, а у Польщі, згідно з офіційною інформацією, - 285 за добу. У Данії, де кількість хворих також все ще невелика, прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен повідомила 22 червня, що особам старше 50 років буде запропоновано четверту вакцинацію від коронавірусу. Кількість інфікувань, за її словами, зростала швидше, ніж очікувалося, і варіант омікрона BA.5 вже став домінуючим типом вірусу.