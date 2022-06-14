 У Німеччині стрімко зросла кількість заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2022

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Новини

У Німеччині стрімко зросла кількість заражень коронавірусом

Протягом минулої доби у Німеччині зареєстрували 105 840 нових інфікованих коронавірусом. Це у 60 разів більше, ніж минулого тижня. Більше ста людей померли.

Захисна маска

У Німеччині знову стрімко зросла кількість офіційно зареєстрованих випадків заражень коронавірусом. Протягом минулої доби було виявлено 105 840 нових інфікованих, що у 60 разів більше, ніж тиждень тому. Такі дані у вівторок, 14 червня, оприлюднив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у Берліні.

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Так, 7 червня - у перший робочий день після довгих вихідних у Німеччині - повідомляли про 1750 заражень. RKI зазначає, що дані у святкові дні і після них можуть значно відрізнятися від реальної ситуації у зв'язку з меншою кількістю тестів, що проводяться, та затримкою з передачею інформації деякими регіональними відомствами. Окрім того, на думку експертів, реальна кількість інфікованих набагато вища за офіційні показники, оскільки багато хворих на COVID-19 не роблять ПЛР-тест, тож не потрапляють у статистику.

Таким чином, семиденний показник інфікувань коронавірусом у Німеччині зріс до 447,3 випадку заражень на 100 тисяч жителів. Ще напередодні він становив 331,8 випадку.

Протягом минулої доби від коронавірусної хвороби померли 107 осіб. Загалом, з моменту початку пандемії у Німеччині зареєстрували 139 914 смертей від COVID-19. 

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