У Німеччині стрімко зросла кількість заражень коронавірусом

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Протягом минулої доби у Німеччині зареєстрували 105 840 нових інфікованих коронавірусом. Це у 60 разів більше, ніж минулого тижня. Більше ста людей померли.
У Німеччині знову стрімко зросла кількість офіційно зареєстрованих випадків заражень коронавірусом. Протягом минулої доби було виявлено 105 840 нових інфікованих, що у 60 разів більше, ніж тиждень тому. Такі дані у вівторок, 14 червня, оприлюднив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у Берліні.
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Так, 7 червня - у перший робочий день після довгих вихідних у Німеччині - повідомляли про 1750 заражень. RKI зазначає, що дані у святкові дні і після них можуть значно відрізнятися від реальної ситуації у зв'язку з меншою кількістю тестів, що проводяться, та затримкою з передачею інформації деякими регіональними відомствами. Окрім того, на думку експертів, реальна кількість інфікованих набагато вища за офіційні показники, оскільки багато хворих на COVID-19 не роблять ПЛР-тест, тож не потрапляють у статистику.
Таким чином, семиденний показник інфікувань коронавірусом у Німеччині зріс до 447,3 випадку заражень на 100 тисяч жителів. Ще напередодні він становив 331,8 випадку.
Протягом минулої доби від коронавірусної хвороби померли 107 осіб. Загалом, з моменту початку пандемії у Німеччині зареєстрували 139 914 смертей від COVID-19.