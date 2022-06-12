У Німеччині скасували коронавірусні обмеження на в'їзд

Влада Німеччини зняла усі запроваджені з початку пандемії COVID-19 обмеження на в'їзд до країни. З суботи, 11 травня, в'їзд до ФРН знову дозволено всім, зокрема і з туристичною метою поїздки, повідомляє сайт німецького МЗС. Також на кордоні більше не вимагають довідок про вакцинацію від коронавірусної інфекції, одужання або актуальних тестів.

Виняток становлять не громадяни Німеччини, які проживають у Китаї, яким досі потребується поважна причина для в'їзду, повідомляє відомство. Окрім цього, обмеження на в'їзд, як і раніше, залишаються щодо країн та регіонів, у яких активно поширюються нові, небезпечні варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 (наразі у цьому переліку немає жодної країни).

Рішення щодо скасування коронавірусних обмежень для німців та іноземців, які бажають в'їхати до ФРН, федеральний уряд ухвалив 25 травня. Відповідно до рішення, воно діятиме до 31 серпня. Влада не виключає, що з осені знову зможуть запровадити обмеження, якщо розпочнеться нова хвиля пандемії.

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Кількість інфікованих у світі

Число зареєстрованих випадків зараження вірусом SARS-CoV-2 в усьому світі перевищило 535 мільйонів, повідомляє сайт американського Університету Джонса Хопкінса. З початку пандемії від наслідків зараження, за офіційними даними, померли 6,3 мільйона людей.