Китай знову запровадив локдаун у низці міст через спалахи коронавірусу

Влада Китаю запроваджує жорсткий локдаун через різкий стрибок захворюваності на COVID-19. За даними агентства AFP, 13 березня в Китаї було зареєстровано найбільшу кількість заражень коронавірусом з початку пандемії. В 19 регіонах країни за добу було інфіковані 3100 людей. Як повідомляє AFP, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, китайська влада вже запровадила обмежувальні заходи в низці міст країни.

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У великих містах частково заборонено виходити з дому

За даними агентства dpa, з 13 березня у Шеньчжені (провінція Гуандун) на півдні країни з населенням близько 17,5 мільйона оголосили тижневий режим самоізоляції. Жителям заборонено полишати міста. Все населення міста має пройти тестування на коронавірус у три етапи. Всі комерційні організації, окрім тих, що надають продовольство, пальне й товари першої необхідності, зобов'язані або зупинити роботу, або перевести співробітників на роботу з дому.

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Окрім цього, як повідомляє dpa, в Шанхаї, населення якого становить приблизно 24 мільйони людей, після виявлення нових випадків зараження COVID влада закликала жителів не полишати будинки без причини. Міжміські автобусні перевезення з Шанхаєм тимчасово призупинені з неділі.

За даними AFP, карантин також запровадили в провінції Цзілінь, де 12 березня було зареєстровано понад 2200 випадків зараження омікрон-варіантом коронавірусу. Обмеження зачепили й адміністративний центр Чанчунь із населенням 9 мільйонів людей. Там виходити з дому за продуктами можна лише один раз на два дні одному члену родини. Жителям сусіднього міста Янцзи також не дозволено залишати свої домівки.