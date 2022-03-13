У Франції проти коронавірусу вакцинують четвертою дозою

Люди, старші за 80 років, можуть отримати у Франції четверту дозу вакцини проти короавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс у інтерв'ю виданню Le Parisien у неділю, 13 березня.

Пропонуватимуть четверту дозу вакцини тим, хто отримав третю понад три місяці тому. Бустер же на цей час мають 58 відсотків населення Франції.

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Четверту дозу вакцини у Франції пропонують на тлі нинішнього зростання кількості заражень коронавірусом після того, як протягом кількох попережніх тижнів фіксували зменшення кількості нових випадків СOVID-19. Нагадаємо, на початку року Франція реєструвала рекордну кількість заражень від початку пандемії.

З 14 березня уряд у Парижі запроваджує подальші послаблення антиковідних заходів.