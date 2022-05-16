 У ЄС скасували вимогу носити захисні маски на борту літаків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2022

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Новини

У ЄС скасували вимогу носити захисні маски на борту літаків

В Австрії з 16 травня зняли усі обмеження, що запровадили під час пандемії, а у Франції скасували вимогу носити маски в автобусах та поїздах.

Griechenland Passagiere mit Gesichtsmasken in einem Airbus A320 von Aegean Airlines

На території Євросоюху скасували вимогу використовувати захисні маски на борту літаків, запроваджену раніше через пандемію. За рішенням влади ЄС, носінням масок та респіраторів у літаках та аеропортах з понеділка, 16 травня, не є обов'язковим, але носить характер рекомендації.

Водночас Німеччина досі вимагає використання масок на борта всіх літаків, що вилітають з її аеропортів, або сідають у них, заявило міністерство охорони здоров'я у Берліні.

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В Австрії скасували всі обмеження

Між тим, в Австрії скасовано всі запроваджені через коронавірус SARS-CoV-2 обмеження.

Зокрема, для в'їзду до країни з 16 травня більше не діє так зване "правило 3G", що вимагало пред'явлення довідок про вакцинацію, перенесення інфекції чи свіжого негативного тесту на коронавірус. Влада у Відні відзначила, що у випадку появи нових варіантів коронавірусу можливе запровадження нових обмежень.

Тим часом у Франції з 16 травня скасували вимогу користування захисних масок у наземному громадському транспорті. Маски необхідні тепер лише у лікарнях та будинках пристарілих. У цих закладах у відвідувачів й досі вимагають і демонстрації "медичного паспорту", тобто свідоцтвf про вакцинацію, одужання від COVID-19 чи негативного тесту. 

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