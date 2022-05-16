У ЄС скасували вимогу носити захисні маски на борту літаків

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В Австрії з 16 травня зняли усі обмеження, що запровадили під час пандемії, а у Франції скасували вимогу носити маски в автобусах та поїздах.
На території Євросоюху скасували вимогу використовувати захисні маски на борту літаків, запроваджену раніше через пандемію. За рішенням влади ЄС, носінням масок та респіраторів у літаках та аеропортах з понеділка, 16 травня, не є обов'язковим, але носить характер рекомендації.
Водночас Німеччина досі вимагає використання масок на борта всіх літаків, що вилітають з її аеропортів, або сідають у них, заявило міністерство охорони здоров'я у Берліні.
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Між тим, в Австрії скасовано всі запроваджені через коронавірус SARS-CoV-2 обмеження.
Зокрема, для в'їзду до країни з 16 травня більше не діє так зване "правило 3G", що вимагало пред'явлення довідок про вакцинацію, перенесення інфекції чи свіжого негативного тесту на коронавірус. Влада у Відні відзначила, що у випадку появи нових варіантів коронавірусу можливе запровадження нових обмежень.
Тим часом у Франції з 16 травня скасували вимогу користування захисних масок у наземному громадському транспорті. Маски необхідні тепер лише у лікарнях та будинках пристарілих. У цих закладах у відвідувачів й досі вимагають і демонстрації "медичного паспорту", тобто свідоцтвf про вакцинацію, одужання від COVID-19 чи негативного тесту.