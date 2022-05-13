Північна Корея повідомляє про перші смерті від COVID-19

Через добу після підтвердження першого спалаху коронавірусу SARS-CoV-2 з початку пандемії, Північна Корея повідомила про перші смертельні випадки внаслідок захворювання COVID-19. Загалом шестеро людей померли внаслідок зараження вірусом повідомило у п'ятницю, 13 травня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). У одного із померлих паціентів було виявлено особливо заразний варіант "омікрона" BA.2. Усього в країні нараховується близько 350 тисяч інфікованих. На цей час близько 180 тисяч людей у КНДР помістили на карантин, йдеться у повідомленні.

За даними ЦТАК, хвороба почала "стрімко поширюватися" із кінця квітня. Як повідомило агентство, мова йде про "серйозний надзвичайний стан у країні". Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин закликав запровадити локдаун по всій країні.

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Системі охорони здоров'я КНДР буде важко впоратись

Аби захистити себе від пандемії, КНДР, одна із найбільш ізольованих країн світу, закрила свої кордони на початку 2020 року. На думку експертів, північнокорейській системі охорони здоров'я буде важко впоратись із великим спалахом вірусу.

На відміну від сусідніх країн, майже ніхто з 25 мільйонів жителів КНДР ймовірно не був щеплений від коронавірусу. Ця країна досі не приймала пропозицій щодо здійснення програми вакцинації, які надходили від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також Китаю та Росії.