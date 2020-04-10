Коронавірус у Північній Кореї: є чи ні?

Як і в інших випадках, коли йдеться про Північну Корею, щодо поширення коронавірусу в країні отримати достовірну інформацію про те, що там відбувається, практично неможливо. Замість неспростовних фактів курсують чутки, домисли або пропаганда. Однак одне відомо точно: Пхеньян почав реагувати на небезпеку поширення SARS-CoV-2 ще наприкінці січня, задовго до того, як це зробила Європа. Північнокорейські ЗМІ називали боротьбу з коронавірусом "справою виживання нації".

13 березня влада КНДР повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що в країні немає жодного випадку зараження коронавірусом. У сусідньому Китаї на той час було 80000 інфікованих, а в Південній Кореї - 8000.

Що відбувається у Північній Кореї

У Північній Кореї, як і в багатьох інших державах світу, через пандемію SARS-CoV-2 життя завмерло. Діє повна заборона на в'їзд і виїзд - залізничне, автомобільне і авіасполучення з зовнішнім світом призупинені. Школи та університети закриті. Усі іноземці, які перебувають в країні, перебувають на 30-денному карантині. Обмеження заторкнули і співробітників дипломатичних місій та, судячи з деяких повідомлень, навіть північнокорейських військових.

Командувач американськими військами у Південній Кореї генерал Роберт Абрамс 13 березня повідомляв про те, що армія КНДР лише через 30 днів знову відновила "звичні навчання".

В лікарнях КНДР бракує дезінфекційних засобів

Як приклад Абрамс навів північнокорейські ВПС: "24 дні поспіль їхні літаки не літали". За словами генерала, американські військові "цілком переконані", що в Північній Кореї були випадки захворювання COVID-19.

Влада Північної Кореї приховує інформацію?

В усьому світі число заражених коронавірусом станом на 11 квітня перевищує 1,7 мільйона осіб. Понад 103 тисячі хворих на COVID-19 померли. Але офіційний Пхеньян продовжує стверджувати, що у Північній Кореї немає випадків зараження коронавірусом. Це "практично неможливо", вважає співробітник Центру політики безпеки при Університеті Джорджа Мейсона у Південній Кореї Андрій Абрахамян, який протягом останніх 15 років регулярно відвідував Північну Корею.

Ситуація з отриманням інформації з країни погіршилася через коронавірус, пояснив Абрахамян в інтерв'ю DW: "Ми отримуємо звідти ще менше новин, ніж зазвичай, тому що в'їжджати і виїжджати з країни практично неможливо".

Американська журналістка Джін Лі, в минулому кореспондентка агенції Associated Press, з 2007 по 2018 регулярно відвідувала Північну Корею, а зараз очолює програму корейських досліджень в Центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні. За її словами, зараз у КНДР занадто мало іноземців, які могли б інформувати про те, що дійсно відбувається в країні. Іноземці, зазначає Лі, не можуть наближатися до лікарень, щоб зрозуміти, якою є реальна ситуація: "Коронавірус дозволив режиму обмежити пересування громадян ще сильніше, ніж зазвичай".

Що відбувається на кордоні КНДР з Китаєм?

Американська журналістка переконана у тому, що в Північній Кореї теж є хворі на COVID-19. Повідомленням влади вона не довіряє: "Через транспортне сполучення з Китаєм, протяжність кордону з яким становить понад 1400 кілометрів, мені важко в це повірити".

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За даними порталу 38North, що спеціалізується на північнокорейській тематиці, свої контрольно пропускні пункти на кордоні з КНР Пхеньян закрив для вантажного транспорту і туристів ще у січні. Тільки один КПП відкритий для імпорту товарів, але на ньому діють суворі карантинні заходи. На момент закриття кордону поширення коронавірусу в Китаї тривало вже два місяці.

Повідомлення про перші випадки

На цьому тлі повідомлення влади Північної Кореї про те, що в країні немає заражених коронавірусом, здаються малоймовірними. 9 березня інтернет-портал Daily NK повідомив про те, що від симптомів, які можуть бути характерні для COVID-19, померли 180 північнокорейських солдатів. А у військових госпіталях застосовували метанол для дезінфекції приміщень.

Супермаркет у Пхеньяні

25 березня Daily NK розповів про те, що 11 ув'язнених померли від зупинки дихання в одній з північнокорейських в'язниць. Офіційною причиною їх смерті був названий слабкий імунітет. Пізніше у тій самій в'язниці також провели дезінфекцію.

Редакція інтернет-порталу Daily NK розташована в південнокорейському Сеулі і має широку мережу інформаторів у всій Північній Кореї. Кожне повідомлення, запевняють в редакції, має два джерела. Але перевірити достовірність повідомлень від інформаторів за допомогою незалежних джерел неможливо.

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"Наші джерела повідомляють, що чиновники по всій країні реєструють велику кількість летальних випадків за наявності симптомів COVID-19, але так, що вони стались ніби від гострого запалення легенів", - сказали DW в редакції Daily NK. Ознаки, що вказують на початок епідемії коронавірусу в країні, за оцінкою редакції, більш ніж переконливі.

Тим часом і північнокорейські державні ЗМІ дедалі частіше розповідають про пандемію коронавірусу. Мета пропаганди в даному випадку - показати, яких зусиль докладає влада, щоб не допустити епідемію SARS-CoV-2 в КНДР.

Система охорони здоров'я Північної Кореї не впорається з епідемією

У Північній Кореї близько 25 мільйонів жителів. Якщо підтвердяться припущення про початок там епідемії коронавірусу, система охорони здоров'я не зможе вирішити проблему без допомоги ззовні.

"Населення Північної Кореї дуже вразливе до інфекційних захворювань через хронічне недоїдання", - констатує американська журналістка Джін Лі. За її словами, "клініки дуже погано обладнані, щоб впоратися з епідемією такого масштабу". Там не вистачає елементарних речей, вказує журналістка: "Один з головних заходів захисту від коронавірусу - мити руки з милом гарячою водою. Але і те, і інше в багатьох лікарнях Північної Кореї просто відсутнє".

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA) від 25 березня, нестача миючих і дезінфекційних засобів спостерігається особливо в лікарнях КНДР, розташованих в сільській місцевості. За різними оцінками, близько 9 мільйонів північнокорейців мають лише обмежений доступ до базового медичного обслуговування.

Як наголошують в організації, закриття кордонів через коронавірус і заборона на ввезення товарів можуть призвести до катастрофічних наслідків, у тому числі для медичної сфери. Можна припустити, що всі запаси в країні, включаючи вакцини і медичні товари, до другого кварталу 2020 року будуть використані. Північнокорейський режим стежить за тим, щоб усередині країни все залишалося під контролем, а за її межі посилає сигнал про те, що нікому не дозволить диктувати йому будь-які умови. Так, в березні, коли пандемія коронавірусу охоплювала дедалі більше країн, Північна Корея демонстративно продовжувала тестувати балістичні ракети.

Тестовий запуск північнокорейської ракети 21 березня 2020 року

Хто допомагає Північній Кореї?

26 лютого МЗС Росії заявило, що Москва надасть Північній Кореї 1500 тестів для виявлення коронавірусу. Великі міжнародні організації, як-от "Лікарі без кордонів" та Міжнародний комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, відправили до КНДР гуманітарну допомогу. На поставку медичних товарів - захисних масок і рукавичок, тестів і антибіотиків - через санкції щодо Північної Кореї щораз має бути наданий спеціальний дозвіл у структурах ООН, хоча такі товари не входять до санкційних списків.

Гуманітарний вантаж від "Лікарів без кордонів" 28 березня був направлений з Китаю в Пхеньян. Допомога від Червоного Хреста і Червоного Півмісяця до Північної Кореї поки не дійшла. "Ми саме займаємося тим, щоб зібрати все необхідне, що нелегко зробити через підвищений попит на ці медичні товари в усьому світі", - пояснила DW прессекретарка організації Еллі ван Баар.

Своєю чергою, у самій Північній Кореї теж потрібно отримати дозвіл на ввезення, оскільки ці медичні товари потрапляють під правила карантину. Але і після того, як Пхеньян отримає допомогу, міжнародні організації не зможуть перевірити, чи буде вона використана за призначенням, і як її розподілятимуть.