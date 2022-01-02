Північна Корея ризикує стати джерелом нових мутацій коронавірусу

Міжнародні організації, що займаються охороною здоров'я, б'ють на сполох - попри запевнення влади Північної Кореї про те, що спалах COVID-19 в країні взято під контроль, майже повна відсутність в КНДР вакцинації, вкрай обмежені можливості місцевих медустанов та спричинене браком продовольства в цілому слабке здоров'я частини населення роблять цю державу, що перебуває під жорсткими санкціями Ради Безпеки ООН, ідеальним середовищем для появи нових варіантів коронавірусу.

Влада КНДР рапортує про зниження рівня зараження коронавірусом

Вірусологи нагадують, що в ПАР, де зберігається високий рівень зараження ВІЛ, виникли проблеми зі стримуванням поширення COVID-19, і ця країна стала джерелом щонайменше однієї нової мутації, яка відтоді поширилася в усьому світі. Однак у той час як ПАР прийняла допомогу ззовні та активно боролася з коронавірусом, Північна Корея віддала перевагу ізоляції і на ранніх етапах пандемії відкинула пропозиції ООН та Росії щодо надання вакцин та медичного обладнання.

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У середині травня уряд у Пхеньяні нарешті визнав те, що вірусологи завжди підозрювали: COVID-19 стрімко поширюється серед місцевого населення, а повідомлення північнокорейської влади про виявлення невстановленої "лихоманки" по всій країні були випадками коронавірусу.

КНДР стверджує, що рівень зараження коронавірусом у країні неухильно знижується. Державні ЗМІ повідомили, що з 11 по 12 червня було виявлено 36,7 тисячі нових випадків "лихоманки", внаслідок чого їхня загальна кількість з кінця квітня досягла майже 4,47 мільйона. Це - приблизно кожен шостий із 25,8 мільйонного населення країни. При цьому повідомляється, що понад 4,4 мільйона пацієнтів вже одужали.

Низька довіра до офіційних північнокорейських даних

Представникам зарубіжних профільних організацій зараз не дозволено відвідувати Північну Корею, яка ревно оберігає свої таємниці, тому оцінити справжній масштаб проблеми вони не в змозі. А офіційним даним, що публікуються, мало хто вірить. У зв'язку з цим зростає занепокоєння щодо того, що коронавірус там може еволюціонувати.

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"Я вважаю, що ситуація з коронавірусом, яку ми спостерігаємо в Південній Африці серед населення з високим рівнем зараження ВІЛ, має паралелі з тим, що відбувається у Північній Кореї", - говорить Казухіро Татеда, президент японської Асоціації інфекційних хвороб, член експертної групи, створеної на початку пандемії для консультування уряду Японії. У органів охорони здоров'я Північної Кореї проблеми з викоріненням коронавірусу, подекуди він мутував у нові штами, додав Татеда в інтерв'ю DW.

З коронавірусом бореться і північнокорейська пропаганда

І зазначив, що в Північній Кореї існує серйозна проблема і з туберкульозом, який також передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. "Протягом багатьох років було важко зупинити поширення туберкульозу, і я бачу, що те саме відбувається з ковідом. Це, звичайно, посилюється не дуже розвиненою системою охорони здоров'я, нестачею продовольства і тим фактом, що, як ми вважаємо, мало хто з північнокорейців отримав вакцину", - уточнив японський вчений.

На нещодавньому семінарі в Сеулі, присвяченому вивченню ситуації в Північній Кореї, Кім Сін Гон, професор медичного коледжу університету Коре, зазначив, що "дельта" та "омікрон" варіанти коронавірусу з'явилися в районах Індії та Південної Африки з відносно низьким рівнем вакцинації. "От чому Південна Корея і весь світ повинні приділяти більше уваги боротьбі Північної Кореї з COVID-19, - цитує його слова газета The Korea Times. - Нульовий рівень вакцинації (у КНДР - Ред.) викликає глибоке занепокоєння".

"Неконтрольована передача" вірусу та її загрози

Кім зазначає, що не сильно довіряє офіційним даним Пхеньяна про кількість інфікованих. За його оцінками, вірусом, можливо, вже заражено щонайменше 40 відсотків населення Північної Кореї. Цю занепокоєність поділяє і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), яка у травні попередила, що "неконтрольована передача" коронавірусу в Північній Кореї може призвести до появи нових варіантів.

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"ВООЗ завжди говорила, що там, де у вас є неконтрольована передача вірусу, завжди існує і більш високий ризик появи нових варіантів", - наголосив на брифінгу для ЗМІ Майк Раян, директор з надзвичайних ситуацій ВООЗ. На питання про те, як ця організація має намір втручатися в ситуацію в Північній Кореї, Раян відповів, що ВООЗ готова надати допомогу, але може тільки чекати, поки її запросить влада в Пхеньяні, оскільки не має права робити такі кроки в односторонньому порядку, навіть коли на карту поставлено життя людей.

Після спалаху "лихоманки" влада КНДР оголосила жорсткий локдаун у столиці країни. Фото 23 травня 2022 року

Для Едвіна Сальвадора, представника ВООЗ у Північній Кореї, ця обставина є найбільшим розчаруванням у його зусиллях з надання допомоги населенню країни.

ВООЗ не вистачає інформації, щоб ефективно допомогти Північній Кореї

"Через наше представництво ВООЗ поділилася з місцевою владою рекомендаціями про пріоритетні дії з реагування на ковід, а також посиланнями на різні методичні матеріали ВООЗ, - повідомив Сальвадор DW. - Ми також поділилися списком необхідних витратних матеріалів, таких як маски, рукавички, засоби індивідуального захисту тощо". За його словами, у ВООЗ все ще очікують на відповідь від Пхеньяна.

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Сальвадор також сказав, що ВООЗ надала Північній Кореї інформацію про варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння, та їхні характеристики, а також поділилася лабораторними рекомендаціями з тестування та секвенування COVID-19 та онлайн-ресурсами для навчання медиків. Але ВООЗ, як і раніше, відчуває брак інформації, яка б дозволила організації пропонувати більш цілеспрямовані рішення, нарікає Сальвадор.

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"Державні ЗМІ продовжують залишатися єдиним джерелом даних про кількість людей з "лихоманкою" в Північній Кореї. І, з урахуванням публікованих ними цифр, пункти для тестування та лікарні, ймовірно, будуть перевантажені, що спостерігалося у країнах з аналогічною кількістю інфікованих", - підсумував Едвін Сальвадор.