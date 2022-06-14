 В ЄС хочуть подовжити термін дії ковід-паспортів до червня 2023 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2022

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Новини

В ЄС хочуть подовжити термін дії ковід-паспортів до червня 2023 року

У Європарламенті рішення подовжити дію "ковід-паспортів" пояснили бажанням гарантувати громадянам ЄС свободу пересування.

Сертифікат вакцинації Німеччини та квитки на літак

Євросоюз подовжить термін дії цифрових паспортів вакцинації проти COVID-19 (EUDCC) ще на рік - до червня 2023 року. Термін дії чинних ковід-паспортів завершується 30 червня. Про це спільне рішення Європарламенту та Ради ЄС повідомляється у понеділок, 13 червня, на сайті Європарламенту.

Цей крок обґрунтований прагненням гарантувати громадянам ЄС свободу пересування у разі появи нового штаму коронавірусу, якщо його визначать таким, що становить загрозу для життя людей, зазначає пресслужба Європарламенту.

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Учасники обговорень домовилися, що держави-члени ЄС мають утримуватися від запровадження додаткових обмежень на вільне пересування для власників EUDCC. Запроваджувати будь-які обмеження на пересування можна буде лише в інтересах охорони громадського здоров'я, у разі виникнення такої потреби та якщо вони не будуть призводити до дискримінації.

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"Ми сповнені рішучості повернутися до необмеженої свободи пересування", - прокоментував рішення Європарламенту та Ради ЄС єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс.

Він схвально оцінив той факт, що багато держав ЄС на сьогодні зняли всі обмеження на поїздки, у тому числі відмовилися від вимоги надавати сертифікат про щеплення від коронавірусу або результат негативного тесту чи довідку про те, що пасажир нещодавно хворів на COVID-19. "Однак епідеміологічна ситуація може швидко змінитись", - застеріг єврокомісар. 

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