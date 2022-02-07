 Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.02.2022

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Європа

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Коли пандемія буде подолана, і що на нас чекає далі? У лікарів та вчених різні відповіді на ці запитання. Від необхідності четвертого щеплення до ендемії та скасування всіх обмежень.

Коли закінчиться пандемія? Вчені про коронавірус та четверте щеплення

Ситуація з коронавірусом у Німеччині неоднозначна. З одного боку, число нових заражень коронавірусом сягнуло такого рівня, за якого торік беззастережно оголосили б локдаун. З іншого боку, дедалі більшими є сподівання на завершення пандемії, і дискусії про зняття обмежень набувають дедалі жорсткіших форм. У Німеччині, як і в низці інших європейських країн, стає дедалі потужнішою протестна хвиля за скасування антиковідних обмежень. Багато хто ставить у приклад Данію, де незважаючи на рекордну кількість заражень, майже всі обмеження уже зняті. Данська влада виходить з того, що подальші обмежувальні заходи зашкодять економіці, добробуту та демократії в країні.

Водночас міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявив про те, що послаблення карантинних заходів зараз неможливе. І говорити про скасування обмежень можна буде лише ближче до Великодня, тобто до середини квітня. Якщо робити це зараз, то це призведе лише до розтягнення хвилі омікрона на більш тривалий час, переконаний міністр охорони здоров'я.

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Омікрон приведе до закінчення пандемії?

Ми знаємо, що щеплення здатні захистити від тяжкого перебігу хвороби. Та й саме зараження COVID-19 зараз уже не спричиняє паніку, адже омікрон-варіант рідко призводить до тяжкої форми захворювання. У США та деяких країнах Європи кількість хворих знижується. Саме через те, що омікрон більш заразний, ніж попередні варіанти коронавірусу, є надія, що пандемія може перетворитися на ендемію. Це означає, що коронавірус не зникне повністю, але з'являтиметься у певному регіоні серед певних груп населення у певний час. Нарешті ми зможемо повернутися до нормального життя! Але чи так це? Чи варто піддаватися ейфорії? Чесна відповідь - ми не знаємо!

Жоден експерт, жоден політик і жоден журналіст не може точно сказати, як зміниться ситуація найближчим часом. Адже невідомо, як коронавірус мутуватиме далі. Очевидно одне - він мутуватиме. Оскільки саме так віруси поводяться, коли опиняються в організмі людини. "Ми не знаємо, які варіанти ще будуть, чи зможуть вони обійти імунітет і чи призводитимуть до тяжкого перебігу хвороби, - каже Жерар Краузе (Gerard Krause), епідеміолог із Центру Гельмгольця в Брауншвейзі. - Я не поділяю ейфорію, що омікрон-варіант стане початком ендемії".

"Цілком можливо, що хвиля омікрона спаде, і на зміну цьому варіанту коронавірусу знову повернеться дельта-варіант", - припускає Ульріке Протцер (Ulrike Protzer), керівниця Інституту вірусології при Технічному університеті Мюнхена.

Які варіанти розвитку ситуації називають вчені  

Старі чи нові, небезпечні або відносно безпечні варіанти коронавірусу можуть знову заявити про себе. Однак навіть якщо вірус стане ендемічним, це все одно є небезпечним і ситуація може швидко змінитися. "Ендемічно не означає, що все минулося, і тепер ситуація безпечна. Звісно, становище може змінитися, якщо з'явиться новий мутований варіант і знову спричинить епідемію", - зазначає Гайо Цееб (Hajo Zeeb) з Інституту імені Лейбніца.

"Якщо ж він не стане ендемічним, то матиме місце тривала епідемічна ситуація, в якій час від часу відбуватимуться сплески. Це теж альтернатива, якої ми повинні уникнути, завдяки обережному ставленню, дотриманню необхідних заходів та щепленням", - пояснює Цееб.

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Незважаючи на незрозумілі перспективи, потрібно ухвалювати конкретні рішення. Наприклад, які обмеження можна послабити або які заходи вжити, якщо кількість інфікованих знову зростатиме. Усе це мають вирішувати політики, а не вчені.

Головний лікар клініки з лікування легеневих захворювань у Моєрсі Томас Восгаар (Thomas Voshaar) в інтерв'ю Deutschlandfunk назвав омікрон-варіант коронавірусу шляхом виходу з пандемії та закликав не стримувати його поширення. Якби сто відсотків населення перехворіли на омікрон, це було б кінцем пандемії, вважає він. При цьому тривогу щодо того, що відбуватиметься в німецьких клініках за такого сценарію, Восгаар не поділяє. "Ніщо не свідчить про те, що палати інтенсивної терапії працюватимуть на межі своїх можливостей. Ми зможемо впоратися за допомогою звичайних палат. Адже омікрон не викликає тяжкого перебігу хвороби. І зростання кількості хворих спостерігалося б лише короткий час. Але після цього стався б великий крок уперед", - вважає лікар. 

Натомість вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської Charite бачить ситуацію інакше. Він переконаний, що для Німеччини природна імунізація не є опцією. "Питання в тому, якою ціною ми завершимо пандемію, - каже Дростен. - Особливо у федеральних землях, де багато людей похилого віку: якщо вони почнуть помирати, це буде надто високою ціною".

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Світ навчився жити в умовах коронавірусу?

Якою ціною ми можемо вийти з пандемії? Це питання не є суто медичним, воно пов'язане з розумінням і готовністю в суспільстві, вважає епідеміолог Краузе.

Якщо йдеться про грип, то суспільство вочевидь мириться з втратами, які стаються щосезону. Порівняння з грипом є досить близькими, адже цей вірус ми теж не можемо перемогти. Постійно з'являються нові його варіанти. Однак ми навчилися із цим жити. Завдяки щепленням або перенесеній хворобі ми маємо імунітет. Таким же чином можна поводитися і щодо коронавірусу, вважають лікарі та вчені. "Якщо людина вакцинована і після цього заразилася, то імунна система може добре обходитися з новим варіантом коронавірусу, який з'явився", - говорить Ульріке Протцер. Утім, для людей із групи підвищеного ризику вона не виключає можливості восени 2022 року нового щеплення. Як свідчать дані з Ізраїлю, там багато хто вже зробив четверте щеплення.

Навіть якщо ми не знаємо, що станеться в майбутньому, нам відомо, наскільки цей вірус небезпечний. І ми повинні виходити з того, що з ним нам доведеться жити ще довго. Ми знайшли безліч можливостей краще захистити себе від коронавірусу та адекватно реагувати на ситуацію. Ми навчилися жити за умов пандемії. Тож не лише вірус показав, що вміє мутувати та пристосовуватися, а й ми, люди.  

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