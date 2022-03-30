 ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

У найоптимістичнішому сценарії від ВООЗ коронавірусна хвороба стане схожою на грип, у найгіршому випадку - стане ще більш небезпечною.

Тестування на COVID-19 у Китаї. Березень 2022 року

Тестування на COVID-19 у Китаї. Березень 2022 року

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) розглядають три сценарії того, як розвиватиметься пандемія наступного року. Про це йдеться в оновленому плані боротьби з COVID-19, повідомляє Reuters.

На думку генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, найімовірніше COVID-19 продовжуватиме розвиватись, але хвороба, яку він викликатиме, переноситиметься легше.  Спалахи хвороби відбуватимуться в холодні часи року та будуть схожі на грип. Людям із найбільшим ризиком можуть знадобитись бустерні щеплення.

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В іншому сценарії, який є найоптимістичнішим, майбутні варіанти вірусу будуть менш серйозними, а захист від складних випадків хвороби діятиме довше. У такому випадку посилення чи значні зміни вакцин не будуть потрібні.

У найгіршому випадку COVID-19 мутує у нову дуже заразну та смертельну загрозу. В цьому випадку вакцини будуть менш ефективними, а імунітет буде швидко знижуватись, що вимагатиме змін у складі вакцин, що існують, та широкої кампанії бустерних щеплень для вразливих груп.

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Задля припинення надзвичайної ситуації ВООЗ закликала країни продовжувати досліджувати вірус, аби запобігти його значним мутаціям. На думку ВООЗ, країни також мають відстежувати еволюцію вірусу у тварин.

Крім цього, ВООЗ продовжить пропагувати мету вакцинувати 70 відсотків населення світу від COVID, особливо що стосується вразливих груп. 

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