 Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження

Попри можливість відмовитись від таких заходів, як обов'язкове носіння масок у магазинах чи школах, багато установ вирішили зберегти їх добровільно.

Правило 3G для доступу в певні заклади (geimpft, genesen, getestet - щеплений, перехворів, протестований)

Правило 3G для доступу в певні заклади (geimpft, genesen, getestet - щеплений, перехворів, протестований)

Дія майже всіх обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19, у більшості федеральних земель Німеччини завершується в неділю, 3 квітня. Водночас чимало установ продовжують дотримуватись їх за власною ініціативою.

20 березня в Німеччині припинила дію редакція закону щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями людини, яка давала владі можливість запровадити обов'язкове носіння масок та інші обмеження, наприклад правило 3G для доступу в певні заклади (geimpft, genesen, getestet - щеплений, перехворів, протестований).

Читайте також: ВООЗ розробила три сценарії коронавірусної пандемії

Які обмеження можна зберегти

Нова редакція закону передбачає лише невелику кількість обмежень, які діють по всій країні, наприклад, обов'язкове носіння масок у літаках та потягах далекого прямування. Вона також дає федеральним землям право запровадити в себе обов'язкове носіння масок у лікарнях, будинках для літніх людей, притулках для біженців, школах і дитячих садках, у регіональному транспорті.

Магазини та приватні компанії можуть зберігати обмеження за власною ініціативою. Багато установ скористалися цим правом, наприклад, деякі школи, заявили, що учні мають і далі носити маски навіть за партою.

Тим часом федеральні землі Гамбург і Мекленбург-Передня Померанія скористалися правом оголосити себе "осередком інфекції". Відповідно до закону, це можливо, якщо земельний парламент вирішить, що ситуація в лікарнях регіону може стати критичною. Таким землям дозволяється продовжити у себе термін дії антиковідних заходів.

Читайте також: Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні

Чому стало можливо скасувати обмеження

Скасування обов'язкових по всій країні обмежень уряд пояснив відсутністю надлишкового навантаження на лікарні, адже поширений зараз омікрон-варіант коронавірусу рідко призводить до госпіталізації. До того ж у ФРН досить високий рівень вакцинації населення - близько 76 відсотків. Ще один аргумент на користь скасування обмежень полягає в тому, що за останні місяці багато хто перехворів омікроном і отримав, таким чином, природний імунітет.

Водночас, згідно з соціологічним опитуванням інституту Insa, 63 відсотки жителів Німеччини хочуть носити маску під час походів у магазин навіть тоді, коли це перестане бути обов'язковим. 29 відсотків опитаних висловились проти, 8 відсотків не змогли визначитись.
Читайте також: Коронавірус: як Україна бореться з COVID-19 в умовах війни 

Дивитись відео 04:55

Від пандемії до ендемії коронавірусу: три сценарії життя з довічним "ковідом" (17.02.2022)

Реклама

Докладно

Людина з українським прапором у Бремені ( архівне фото)

Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу

ФРН переживає найбільший наплив біженців із 2015 року. Експерти попереджають про труднощі інтеграції на ринку праці.  

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Для Індії угода з Австралією - крок на шляху до зменшення залежності від Китаю.  