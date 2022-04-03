Майже по всій Німеччині припиняють діяти антиковідні обмеження

Дія майже всіх обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19, у більшості федеральних земель Німеччини завершується в неділю, 3 квітня. Водночас чимало установ продовжують дотримуватись їх за власною ініціативою.

20 березня в Німеччині припинила дію редакція закону щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями людини, яка давала владі можливість запровадити обов'язкове носіння масок та інші обмеження, наприклад правило 3G для доступу в певні заклади (geimpft, genesen, getestet - щеплений, перехворів, протестований).

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Які обмеження можна зберегти

Нова редакція закону передбачає лише невелику кількість обмежень, які діють по всій країні, наприклад, обов'язкове носіння масок у літаках та потягах далекого прямування. Вона також дає федеральним землям право запровадити в себе обов'язкове носіння масок у лікарнях, будинках для літніх людей, притулках для біженців, школах і дитячих садках, у регіональному транспорті.

Магазини та приватні компанії можуть зберігати обмеження за власною ініціативою. Багато установ скористалися цим правом, наприклад, деякі школи, заявили, що учні мають і далі носити маски навіть за партою.

Тим часом федеральні землі Гамбург і Мекленбург-Передня Померанія скористалися правом оголосити себе "осередком інфекції". Відповідно до закону, це можливо, якщо земельний парламент вирішить, що ситуація в лікарнях регіону може стати критичною. Таким землям дозволяється продовжити у себе термін дії антиковідних заходів.

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Чому стало можливо скасувати обмеження

Скасування обов'язкових по всій країні обмежень уряд пояснив відсутністю надлишкового навантаження на лікарні, адже поширений зараз омікрон-варіант коронавірусу рідко призводить до госпіталізації. До того ж у ФРН досить високий рівень вакцинації населення - близько 76 відсотків. Ще один аргумент на користь скасування обмежень полягає в тому, що за останні місяці багато хто перехворів омікроном і отримав, таким чином, природний імунітет.

Водночас, згідно з соціологічним опитуванням інституту Insa, 63 відсотки жителів Німеччини хочуть носити маску під час походів у магазин навіть тоді, коли це перестане бути обов'язковим. 29 відсотків опитаних висловились проти, 8 відсотків не змогли визначитись.

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