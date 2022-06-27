Ще один варіант "омікрону": наскільки він небезпечний

Нову мутацію коронавірусу, що отримала назву BA.2.75, вперше виявили ​​в Індії на початку червня. На сьогодні випадки зараження цим варіантом SARS-CoV-2 вже зафіксовані у Японії, Німеччині, Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії. Дослідники називають BA.2.75 варіантом "другого покоління", оскільки цей різновид інфекції розвинувся з омікрон-варіанта BA.2.

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Поки що кількість заражень BA.2.75 у світі незначна. Через це збирати інформацію щодо його секвенування складно. "Обсяг даних за цим варіантом наразі мінімальний, - пояснив у розмові з DW Ульріх Еллінґ (Ulrich Elling), генетик і молекулярний біолог з Австрійської академії наук. - Але він має кілька ознак, які змусили нас звернути на нього увагу".

Безліч мутацій дозволяє краще уникати імунної відповіді

Порівняно зі своїм вихідним варіантом - BA.2 - новий варіант коронавірусу має вісім додаткових мутацій спайкового білка. Через особливе розташування цих мутацій науковці побоюються, що імунітет, вироблений проти BA.2, може виявитися неефективним проти BA.2.75. Іншими словами, людина, яка перехворіла на варіант омікрону BA.2, може знову заразитися коронавірусом, якщо вступить у контакт з носієм варіанта BA.2.75.

Еллінґ наголошує, що поки що експерти нічого не знають про новий варіант достеменно. Але той факт, що BA.2.75 зміг поширитися принаймні у трьох різних регіонах Індії - країни, яка вже пережила хвилю заражень BA.2, - ймовірно, свідчить про те, що BA.2.75 здатний уникати імунної відповіді організму.

Том Пікок, вірусолог із відділення інфекційних захворювань Імперського коледжу Лондона, написав у Twitter, що, на його думку, численні мутації та широке географічне поширення BA.2.75 роблять його "вартим пильної уваги".

Зростання числа незареєстрованих випадків зараження коронавірусом

За словами Еллінґа, який в Австрії на федеральному рівні відповідає за секвенування коронавірусу, на даний час у світі зареєстровано лише близько 70 випадків зараження варіантом BA.2.75. При цьому експерт зазначає, що у багатьох країнах значно скоротилася кількість тестів, а отже і можливостей для секвенування. "Кількість імовірних незареєстрованих випадків зараз зростає, - вважає Еллінґ. - Люди не роблять тести перед відпусткою, тому що бояться, що не зможуть виїхати, якщо результат буде позитивним".

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В Індії на новий варіант коронавірусу вже припадають 23 відсотки зразків інфекції, виявлених на початку липня GISAID - глобальною науковою ініціативою, що базується в Мюнхені та пропонує відкритий доступ до геномних даних коронавірусу та вірусів грипу. На стрімке зростання числа заражень цим варіантом коронавірусу звернув увагу і австралійський фахівець із візуалізації та інтеграції даних Майк Хані.

За словами науковців, на даний час у них недостатньо інформації, щоб висновувати про те, чи зараження BA.2.75 буде більш важким, ніж інфікування попередніми варіантами коронавірусу. "Схоже, на нас щось насувається, - каже Еллінґ. - Але поки що немає надійних даних про те, що це таке".