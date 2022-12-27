Китай послаблює коронавірусні обмеження для подорожніх

Пекін ініціює скасування COVID-обмежень для тих, хто прибуває до КНР з інших країн. Мандрівникам більше не потрібно перебувати на карантині, але досі треба здавати ПЛР-тести.

Китай частково скасовує коронавірусні обмеження на в'їзд до країни, запроваджені під час пандемії COVID-19, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я.

З 8 січня люди, які в'їжджають в країну, більше не повинні перебувати на карантині. Раніше обов'язковим був п'ятиденний карантин у закладі під наглядом держави та ще три дні ізоляції вдома, уточнює Reuters. При цьому, особи, які прибувають до Китаю, як і раніше, повинні пройти ПЛР-тест за 48 годин до вильоту.

Крім того, буде вдосконалено порядок в'їзду іноземців до Китаю з робочими та діловими цілями, а також спрощено видачу необхідних віз, йдеться у повідомленні. А протикоронавірусні заходи Китаю переведуть з нинішньої найсуворішої категорії А до менш суворої категорії боротьби з хворобою - В.

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Скасування політики "нульового COVID-19"

Після спалаху коронавірусної хвороби Китай запровадив жорстку політику "нульового ковіду". Цілі міста перекривалися у разі виявлення інфекцій. Такі заходити вдарили по китайській економіці, а також викликали хвилю акцій протесту з боку населення. Після цього офіційний Пекін почав відходити від своєї суворої стратегії. По всій країні вже послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування, закінчилися масові локдауни.

Також влада Китаю оголосила про закриття свого основного додатку для відстеження переміщень за громадянами.