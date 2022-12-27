Пасажири в захисних костюмах в аеропорту ПекінаФото: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance
Здоров'яКитай
Китай послаблює коронавірусні обмеження для подорожніх
Ольга Журавльова
25 хв. тому
Пекін ініціює скасування COVID-обмежень для тих, хто прибуває до КНР з інших країн. Мандрівникам більше не потрібно перебувати на карантині, але досі треба здавати ПЛР-тести.
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Китай частково скасовує коронавірусні обмеження на в'їзд до країни, запроваджені під час пандемії COVID-19, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я.
З 8 січня люди, які в'їжджають в країну, більше не повинні перебувати на карантині. Раніше обов'язковим був п'ятиденний карантин у закладі під наглядом держави та ще три дні ізоляції вдома, уточнює Reuters. При цьому, особи, які прибувають до Китаю, як і раніше, повинні пройти ПЛР-тест за 48 годин до вильоту.
Крім того, буде вдосконалено порядок в'їзду іноземців до Китаю з робочими та діловими цілями, а також спрощено видачу необхідних віз, йдеться у повідомленні. А протикоронавірусні заходи Китаю переведуть з нинішньої найсуворішої категорії А до менш суворої категорії боротьби з хворобою - В.
Після спалаху коронавірусної хвороби Китай запровадив жорстку політику "нульового ковіду". Цілі міста перекривалися у разі виявлення інфекцій. Такі заходити вдарили по китайській економіці, а також викликали хвилю акцій протесту з боку населення. Після цього офіційний Пекін почав відходити від своєї суворої стратегії. По всій країні вже послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування, закінчилися масові локдауни.