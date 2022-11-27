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Учасник акції у Шанхаї тримає білий аркуш паперу
Акція проти ковідних обмежень у ШанхаїФото: DW
СуспільствоКитай

У Китаї спалахнули протести через COVID-обмеження

Ольга Журавльова
35 хв. тому

Безпрецедентні акції протесту ширяться Китаєм через суворі ковідні обмеження, які, ймовірно, призвели до загибелі людей внаслідок пожежі в багатоповерхівці. У неділю демонстранти мітингували в Пекіні та Шанхаї.

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Сотні людей вийшли на вулиці Пекіна та Шанхая у неділю, 27 листопада, протестуючи проти суворих COVID-обмежень в Китаї.

В елітному пекінському університеті Цінхуа молодь скандувала "Свобода переможе", "Ні локдаунам". Тим часом у Шанхаї натовп невдоволених кричав "Сі Цзіньпін, йди у відставку!" та "Геть комуністичну партію", що є рідкісним проявом громадської опозиції у Китаї, передає агенція AFP.

В обох містах активісти тримали чисті аркуші паперу - символи протесту проти цензури. За даними очевидців, правоохоронці затримали під час таких акцій деяких учасників.

ЗМІ повідомляють про кілька подібних мітингів і в інших містах Китаю. Інформацію про них у соціальних мережах оперативно видаляє китайська цензура, як і білі квадрати на аватарках користувачів і однойменний хештег. 

Протести на тлі трагедії в Урумчі

Протестні акції в Китаї проходять на тлі смертельної пожежі в місті Урумчі 24 листопада, де у житловій багатоповерхівці загинули щонайменше 10 людей. За припущеннями, люди не могли покинути квартири через карантинні заходи. Влада ці звинувачення відкидає.

Значна частина регіону Сіньцзян і його столиця Урумчі перебувають на жорсткому карантині вже понад сто днів. Там людям забороняється покидати домівки, пише Reuters. За цей час у кількох частинах країни відбулися акції протесту.

Зараз у Китаї фіксують найвищу кількість випадків захворювання на коронавірус з початку пандемії майже три роки тому. У неділю в Пекіні повідомили про рекордну кількість - понад 39 тисяч нових випадків, що водночас є нижчим показником порівняно з набагато меншими західними країнами в розпал пандемії. У багатьох містах КНР із населенням понад мільйон жителів, діють суворі обмеження на пересування.

Китай зараз є єдиною великою країною у світі, яка все ще бореться з пандемією шляхом масового тестування та карантину. Влада наполягає на тому, що політика "нульової терпимості" до COVID-19 рятує життя та необхідна для запобігання перевантаження системи охорони здоров'я.

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