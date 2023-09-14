В'єтнам - країна без жінок

Дисбаланс між жінками і чоловіками у В'єтнамі відчувається чи не найсильніше на планеті. Уряд намагається виправити ситуацію. Чи є у нього шанси на успіх?

Ще нещодавно найбільшим клопотом батьків у В'єтнамі було вчасно видати заміж своїх доньок. У 20 "з гаком" років молодих жінок у цій країні нерідко називають "ế", тобто "такими, яких неможливо продати". Однак, якщо вже послуговуватися такого роду цинічною термінологією, співвідношення попиту і пропозиції поступово змінилося. Тепер батьки мають більше перейматися долею своїх синів, ніж дочок. Чи достатньо в нього грошей? Чи достатньо престижна освіта, чи досить вишукані манери? Всі ці фактори мають підвищувати шанси на "шлюбному ринку".

Серед в'єтнамців віком до 19 років на 1,2 мільйона більше хлопців, ніж дівчат, засвідчив перепис населення 2019 року. Подібний статевий дисбаланс спостерігається лише у Китаї та Індії. Такий розвиток має серйозні наслідки. Чоловікам вкрай важко знайти жінок, але й самим жінкам у цій ролі непереливки.

Перевага хлопцям і УЗД

Низку причин дисбалансу статей демографи назвали у дослідженні "Розподіл статей у В'єтнамі", оприлюдненому 2018 року. Перший фактор, на думку вчених - традиції. Традиційно у В'єтнамі прийнято вважати хлопців більш "цінними" нащадками, що пов'язано не останньою чергою з домінуванням конфуціанства. Згідно з цим вченням, ролі чоловіків і жінок у суспільстві чітко розмежовані, а жінка має коритися чоловікові. З укладанням шлюбу, жінка переїздить до чоловіка і стає частиною його родини, значною мірою обмежуючи зв'язок з власною родиною. Таким чином, на доньок батьки не розраховують, коли йдеться про забезпечення на старості у країні, де немає повноцінної пенсійної системи.

Чимало в'єтнамців визначають стать майбутньої дитини за допомогою ультразвукової діагностики. Це досі поширена практика, попри те, що уряд країни ще 2003 року заборонив здійснювати обстеження з метою визначення статі дитини. Згідно з доповіддю ООН "Country Gender Equality Profile" від 2021 року, 83 відсотка вагітних дізнаються про стать малюка до народження.

Ультразвукова діагностика з метою визначення статі у В'єтнамі формально заборонена Фото: Pascal Deloche/GODONG/picture-alliance

Політика двох дітей як чинник

Ще один опосередкований чинник, який спричиняє дисбаланс статей: у В'єтнамі з 1988 року заборонено мати більше двох дітей. Оскільки кожна сім'я мріє мати хоча б одного хлопчика, який продовжував би рід, то батьки нерідко переривають другу вагітність, дізнаючись, що очікують дівчинку. "В'єтнамські жінки перебувають під шаленим тиском народити сина. Якщо це не виходить, цілком імовірно, що чоловік і його родина погано ставитимуться до жінки. Особливо це стосується сільської місцевості", - зазначила у розмові з DW Хуат Ту Гонґ, директорка Інституту досліджень соціального розвитку.

Кількісне домінування жінок у суспільстві призводить до гострої конкуренції. Нерідко жінки потерпають від примусового заміжжя, торгівлі людьми та інших форм насильства, зазначено у дослідженні "Розподіл статей у В'єтнамі", проведеного колективом вчених на чолі з Тран Ті Біх Нгок. Автори дослідження вказують на підвищення кількості випадків примусової проституції та інших форм сексуальної експлуатації. Водночас суспільні ризики зростають і через значне поширення сексуальної фрустрації серед чоловіків.

Усі ці проблеми можуть відчутно погіршитися протягом наступних років. У віковій групі від 20 до 39 років, як прогнозують експерти ООН, профіцит чоловіків зросте з нинішніх 3,5 відсотків до, як очікується, 10 відсотків до 2059 року.

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Лише близько третини в'єтнамців мають доступ до пенсійної системи Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Закони - це ще не все

Аби протидіяти цій небезпечній тенденції, потрібен цілий комплекс заходів, вважає Хуат Ту Гонг. Щоб поламати стереотипи, що склалися довгими роками, каже вчена, потрібні не лише закони і важелі соціального захисту, але й просвітницька робота. 2006 року парламент В'єтнаму ухвалив закон про рівність чоловіків і жінок. 2013 року заборона дискримінації за ознакою статі навіть була закріплена у конституції. Нині уряд країни втілює вже другий десятирічний план заходів щодо гендерної рівності. "Існує значна політична воля уряду В'єтнаму сприяти гендерній рівності", - констатує Хуат Ту Гонг. Вона зазначає, що зростає, хоч і повільно, і розуміння ідеї гендерної рівності.

Але законів і поступової зміни суспільних уявлень недостатньо, переконані експерти. Важливо також покращити й соціальні гарантії для людей похилого віку, щоб їм не доводилося покладатися виключно на синів. За даними Міжнародної організації праці, до пенсійної системи залучені лише близько третини населення країни. "Поки не покращити соціальний захист, серйозних змін не буде", - застерігає Хуат Ту Гонг. Вона, тим не менше, бачить деякі позитивні зрушення. Нерівномірність між статями у В'єтнамі сягнула піку у період з 2003 по 2013 рік і відтоді поступово скорочується. Цей тренд потрібно закріпити, закликають фахівці.