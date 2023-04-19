Індія обганяє Китай за кількістю населення - ООН

У 2023 році Індія обжене Китай за кількістю населення, стверджують в ООН. На обидві країни припадатиме понад третина 8-мільярдного населення світу.

До середини 2023 року Індія стане найбільш густонаселеною країною світу, випередивши Китай на три мільйони людей. Населення країни становитиме 1,4286 мільярда осіб у порівнянні з 1,4257 мільярда в КНР. Про це йдеться в доповіді Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Наці (ООН) "Стан народонаселення світу", оприлюдненій в середу, 19 квітня.

Хоча на обидві країни й припадатиме більше третини всього населення світу, приріст і там, і там сповільнюється, причому в Китаї набагато швидшими темпами, зазначає агентство Reuters.

Із 1950 року, коли ООН почала збирати відповідні дані, населення Індії зросло на понад на мільярд осіб, однак з 2011-го приріст становить в середньому 1,2 відсотка на рік порівняно з 1,7 відсотка за 10 років до того. Населення ж Китаю торік скоротилося вперше за понад шість десятиліть. Прогнозується, що ця тенденція збережеться, і це матиме глибокі наслідки для економіки Китаю та світу.

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Населення Землі перевищить вісім мільярдів у 2023-му

Третє місце за кількістю населення посідають США з великим відривом - приблизно 340 мільйонів людей.

Населення всього світу до середини поточного року сягне 8,045 мільярда людей.

Країни з найвищими показниками народжуваності знаходяться в Африці: Нігер, Чад, ДР Конго, Сомалі, Малі та Центральноафриканська Республіка (приріст від 6,7 до 5,8 відповідно).

Дві третини людей живуть в країнах з низьким рівнем народжуваності. Найнижчий він у Гонконгу, Південній Кореї, Сінгапурі, Макао, Сан-Марино, Арубі та Китаї (від 0,8 до 1,2 відповідно).

В ООН також прогнозують, що протягом наступних 25 років рейтинг найбільш густонаселених країн світу суттєво зміниться. Половина прогнозованого зростання до 2050 року припадатиме на вісім країн: ДР Конго, Єгипет, Ефіопію, Індію, Нігерію, Пакистан, Філіппіни й Танзанію.

Європа - єдиний регіон, де ООН прогнозує загальне скорочення населення в період до 2050 року, зазначає агентство AFP.

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ООН: Збільшення кількості людей - привід для святкування

В ООН визнають, що існує широке занепокоєння щодо чисельності населення світу, яке, як очікується, досягне піку в близько 10,4 мільярда у 2080-х роках.

Втім, там вважають, що подолання позначки у вісім мільярдів цього року "має стати приводом для святкування". "Це важлива віха, що представляє історичний прогрес людства в медицині, науці, охороні здоров'я, сільському господарстві та освіті. Настав час відкинути страх, відвернутися від демографічних цілей та звернутися до демографічної стійкості - здатності адаптуватися до коливань у зростанні населення й рівня народжуваності", - йдеться в доповіді.

Замість того, щоб зосереджуватися на наслідках стрімкого зростання населення Землі, світ повинен звернути увагу на репродуктивні права жінок, щоби зміцнити "демографічну стійкість", кажуть в ООН. Там зазначають, що хоча чисельність населення зараз є найбільшою за всю історію спостережень, "середній світовий рівень народжуваності є найнижчим за всю історію людства". Світовий коефіцієнт народжуваності на одну жінку зараз становить 2,3.

В ООН звертають увагу, що 44 відсотки, майже половина жінок у світі, не можуть користуватися "тілесною автономією": правом вибору кількості дітей, інтервалів між їхнім народженням, контрацепції, охорони свого здоров'я. Майже половина всіх вагітностей в світі - незаплановані, констатують в організації.

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