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Протест проти скасування конституційного права на аборт перед Верховним судом США влітку 2022 року
Протест проти скасування конституційного права на аборт перед Верховним судом США влітку 2022 рокуФото: Yasin Ozturk /AA/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У США продаватимуть таблетки для аборту в роздрібних аптеках

Катерина Вєнкіна | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Регулятор у США схвалив продаж міфепристону в будь-якій аптеці за дотримання низки умов. Рішення може значно розширити доступ до медикаментозного переривання небажаної вагітності, вважають експерти.

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Аптеки в роздрібних торговельних мережах США, включаючи CVS і Walgreens, зможуть продавати таблетки для абортів відповідно до нормативної зміни, прийнятої Управлінням з питань якості продовольства та медикаментів (FDA). Рішення може значно розширити доступ до медикаментозного переривання небажаної вагітності, повідомило в ніч на середу, 4 січня, агентство Reuters.

Йдеться насамперед про міфепристон - синтетичний стероїдний лікарський засіб. Він використовується для медикаментозного аборту, найчастіше - у комбінації з мізопростолом. Донедавна його могла відпускати лише низка аптек поштою чи спеціально сертифіковані лікарі та клініки. Згідно нових правил, пацієнткам також буде необхідний рецепт від лікаря, але будь-яка аптека, яка погодиться приймати такі приписи та дотримуватися низки інших обмежень, зможе продавати таблетки безпосередньо.

Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

24 червня 2022 року Верховний суд США скасував ухвалу 1973 року, яка визнала конституційною право на аборт. У зв'язку з цим питання переривання небажаної вагітності має вирішуватись на рівні законодавства кожного зі штатів. Оскільки консервативні штати забороняють або різко обмежують аборти, використання спеціальних препаратів все частіше стає предметом дискусій у США.

Рішення Верховного суду викликало хвилю протестів проти заборони абортів. Його критикувала й низка американських законодавців-демократів, зокрема, Ненсі Пелосі, яка обіймала посаду спікерки Палати представників Конгресу (нижньої палати парламенту. - Ред.). Вона звинуватила республіканців у спробах домогтися повної заборони абортів у США. Багато представників Республіканської партії, навпаки, вітали постанову суду.

Президент США Джо Байден назвав рішення суду "трагічною помилкою". Воно засноване на "екстремальній ідеології" та "відібрало у жінок у США конституційне право", наголошував він. "Здоров'я та життя жінок цієї країни тепер перебувають під загрозою", - попередив Байден.

Читайте також: Вперше за 100 років Палата представників США не обрала спікера

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