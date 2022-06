У США не вщухають протести через скасування права на аборт

У десятках міст США у суботу, 25 червня, відновилися протести проти рішення Верховного суду щодо скасування вердикту у справі "Роу проти Вейда" 1973 року, який визнавав конституційним право на аборт.

Найбільш активні протести на другий день відбувалися біля будівлі Верховного суду у Вашингтоні, пишуть The New York Times та The Washington Post. До 10 ранку біля Капітолійського пагорба зібралися кілька сотень людей. Головними гаслами були "Не твоя матка, не твій вибір" та "Вони не можуть контролювати наші тіла". Вдень противників рішення суддів, що зібралися біля будівлі Верховного суду, оточили прихильники заборони абортів, які намагалися перекричати демонстрантів.

Поліція округу Колумбія задіяла всі підрозділи, які було переведено в режим очікування на випадок можливих сутичок чи заворушень, пише WP. Напередодні поліція не провела жодного арешту. Крім того, вдалося уникнути зіткнень між прихильниками та противниками рішення, зазначає газета.

"Сьогоднішні протести перед Верховним судом значною мірою перетворилися на бій між різними таборами. Вчорашні демонстрації були добре скоординовані... Сьогоднішній день - особливо спекотний у Вашингтоні - швидше схожий на виплеск розчарування", - описує ситуацію NYT. Суботні протести у столиці також відбувалися без сутичок, пише агентство AFP.

Протест в Аризоні

Крім того, акції прихильників та противників проходили у Лос-Анджелесі та десятках інших міст на західному узбережжі. Загалом демонстрації було заплановано у кількох десятках міст по всій країні, випливає з опублікованої карти, на яку посилається телеканал CNN.

Низка штатів заборонила аборти після рішення суду

Після скасування рішення у справі "Роу проти Вейда" питання переривання вагітності вирішуватиметься на рівні кожного зі штатів. "Конституція не дає права на аборт, і право регулювати аборти повертається народу та його обраним представникам", - йдеться у заяві суду.

Внаслідок цього рішення очікується, що аборт стане нелегальним у низці штатів вже найближчого місяця. Дев'ять із них заборонили цю процедуру в день оприлюднення ухвали Верховного суду - Юта, Південна Дакота, Вісконсін, Міссурі, Оклахома, Арканзас, Луїзіана, Кентуккі та Алабама.

Хоча у всіх штатах існують винятки із законів для абортів за медичними показниками, у більшості з них переривання вагітності при зґвалтуванні або інцесті буде заборонено. У 20 штатах та окрузі Колумбія аборти залишаться дозволеними, зазначає WP.

Президент США Джо Байден назвав рішення Верховного суду США про аборти "трагічною помилкою". За його словами, воно засноване на "екстремальній ідеології" і "відібрало у жінок у США конституційне право". Президент закликав Конгрес відновити право на аборти на федеральному рівні та пообіцяв, що це питання буде винесено на голосування на проміжних виборах у листопаді, передає AFP.