Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

Верховний суд США більшістю голосів скасував у п'ятницю знакове рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", що визнавало конституційне право жінки на аборт. Суд проголосував 5 голосами проти 4 за скасування рішення, при цьому голова Верховного суду Джон Робертс написав окремого листа, в якому заявив, що він підтримав би закон штату Міссісіпі, який був центральним у тій справі й забороняв аборти після 15 тижнів вагітності, але не скасував би рішення у справі "Роу проти Вейда", а троє ліберальних членів суду висловили незгоду.

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Тож тепер десятки мільйонів жінок по всій території США можуть втратити право на аборт. За прогнозами, близько половини штатів США планують запровадити такі заборони, а деякі вже вжили цих заходів, пише Reuters. Близько 13 штатів вже представили відповідні законопроєкти. Ще кілька штатів заборонили втручання з метою переривання вагітності після шести тижнів, попри те, що на такому терміні багато жінок ще не знають, що вони вагітні.

Заборона абортів стала основним фактором підтримки Республіканської партії з боку вкрай консервативних християнських груп. Протягом багатьох років партія домагалася призначення консервативних суддів та блокувала кандидатів, обраних колишнім президентом Бараком Обамою, створюючи умови для скасування ухвали.

Західні лідери засудили це рішення

Ухвала Верховного суду США викликала критичну реакцію з боку низки світових лідерів і самого президента США. Американський лідер Джо Байден заявив на брифінгу, що судочинці Верховного суду "скоїли помилку". Це рішення продиктоване "ідеологією крайнощів" і "віднімає" конституційне право у жінок у США, сказав Байден у п'ятницю у Білому домі у Вашингтоні. "Тепер здоров'я та життя жінок цієї країни під загрозою", - застеріг президент.

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А прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, що це рішення Верховного суду США є "великим кроком назад". "Я завжди вірив у право жінки на вибір, тож я дотримуюсь цієї точки зору, тож саме тому в Великобританії діють такі закони", - сказав Джонсон перед журналістами.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо теж засудив рішення Верховного суду США скасувати право на аборт. "Новини, які надходять зі Сполучених Штатів, є жахливими", - йдеться в його коментарі у соцмережі Twitter. "Жоден уряд, жоден політик чи чоловік не повинен вказувати жінці, що вона може і не може робити зі своїм тілом", - додав Трюдо.