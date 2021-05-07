Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам

Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії.