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Вагітність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вагітність".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи треба вагітним робити щеплення від коронавірусу?

Чи треба вагітним робити щеплення від коронавірусу? 07.05.2021

Вагітних вважають групою ризику у випадку важкого перебігу COVID-19. На відміну від інших країн у Німеччині все ще вагаються, чи вакцинувати їх.

Заборона абортів: жінки з Польщі змушені порушувати закон (11.02.2021) 11.02.2021

Щороку близько 200 000 жінок з Польщі роблять аборти або за кордоном, або незаконно вдома. Одна з них відверто розповіла DW свою історію.
Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються

Заборона абортів у Польщі: розгнівані жінки не здаються 29.01.2021

У Польщі не вщухають протести проти жорсткої заборони абортів. Конституційний суд остаточно заборонив переривати вагітність, навіть якщо плід невиліковно хворий. Опоненти вважають рішення нелегітимним.

Сексуальна освіта: як школярам у Німеччині розповідають про це

Сексуальна освіта: як школярам у Німеччині розповідають про це 24.11.2020

Більшість українських батьків підтримує викладання сексуальної освіти у школах. У німецьких школах цей предмет викладають вже пів століття, однак і тут він викликає бурхливі дискусії.

Польські жінки протестують проти заборони абортів (26.10.2020) 26.10.2020

У Польщі не вщухають протести проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними закони, що досі дозволяли жінкам переривати вагітність у разі виявлення у плоду дефекту чи захворювання. Численні акції протесту були спрямовані, зокрема, проти церкви.

Я не мати Тереза: українка про те, чому стала сурогатною матір'ю

"Я не мати Тереза": українка про те, чому стала сурогатною матір'ю 29.05.2020

Чи важко бути сурогатною матір'ю? Як до цього ставляться власні діти і чоловік? Чи шкода віддавати дитину після пологів? Українка, яка народила трьох синів для іноземних пар, відверто розповіла DW про свій досвід.
Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам

Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам 22.04.2020

Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії.
Чому в Німеччині заборонили робити додаткові УЗД-зображення плода

Чому в Німеччині заборонили робити додаткові УЗД-зображення плода 06.06.2019

З 2021 року ультразвукові дослідження плода в Німеччині проводитимуть лише за медичними показаннями. І жодної комерції!
Права жінок під час пологів та акушерське насилля - #ГодіМовчати (відео)

Права жінок під час пологів та акушерське насилля - #ГодіМовчати (відео) 10.05.2019

Напередодні Дня матері ГО "Природні права Україна" піднімає тему прав жінок під час пологів та акушерської агресії. Україна - серед лідерів за смертністю при пологах у Європі. Дивіться у проекті #LocalHeroes.
Конфіденційні пологи замість скриньки для немовлят

Конфіденційні пологи замість скриньки для немовлят 13.03.2013

У Німеччині є "скриньки для немовлят", де породілля може анонімно залишити небажану дитину. Тепер політики дискутують про нове рішення – конфіденційні пологи.
Небажана вагітність: допомога жінкам у Німеччині

Небажана вагітність: допомога жінкам у Німеччині 29.11.2012

Жінки в Німеччині не лишаються наодинці з небажаною вагітністю. Тим, хто в скруті, допоможуть не лише порадою, але й з житлом, грошима й місцем у лікарні. Так запобігають тому, щоб мами кидали дітей.
У Словаччині дискутують щодо абортів і «голосу совісті»

У Словаччині дискутують щодо абортів і «голосу совісті» 29.07.2010

У Словаччині лікарі дедалі частіше відмовляються робити аборти, посилаючись на «голос совісті». Жінки, які вирішили перервати вагітність з економічних причин, скаржаться на приниження з боку медиків.
Аборти в Німеччині: складне рішення лише після ґрунтовної консультації

Аборти в Німеччині: складне рішення лише після ґрунтовної консультації 23.11.2009

У Німеччині немає права на аборт. Але лише торік 100 тисяч жінок у ФРН вирішили перервати вагітність. Карне переслідування їм за це не загрожує, бо важке рішення жінки ухвалили після обов’язкових консультацій.