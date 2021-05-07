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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вагітність".
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У Польщі не вщухають протести проти рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними закони, що досі дозволяли жінкам переривати вагітність у разі виявлення у плоду дефекту чи захворювання. Численні акції протесту були спрямовані, зокрема, проти церкви.