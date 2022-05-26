Польща: чи зобов'яжуть жінок повідомляти про вагітність?

Польське законодавство щодо абортів вже зараз є одним із найсуворіших у Європейському Союзі. Тепер його може бути посилено ще більше - шляхом обліку вагітних. На початку червня міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський підписав указ про розширення переліку даних у медичній інформаційній системі (SIM), зокрема, додання відомостей про вагітність особи.

Перший проєкт рішення став надбанням громадськості ще минулої осені. Вже тоді його нещадно критикували. Правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС) ідеологічно одержима контролем і примусом, критикував тодішні плани голова опозиційної ліберально-консервативної "Громадянської платформи" Дональд Туск.

Його колега по партії, лідер верхньої палати парламенту (Сенату) Томаш Гродзький запитувався тоді, чи стануть тепер порівнювати статистику вагітностей з кількістю фактичних пологів, щоби таким чином боротися з незаконними абортами. Після такої критики про ідею обліку вагітних ніби на якийсь час забули.

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Польська правиця не відступає

Але правляча в Польщі права коаліція ПіС та "Солідарної Польщі", які перебувають при владі в Польщі з 2015 року, насправді від ідеї не відмовилися. Тут помітний і великий вплив католицької церкви на владу. Саме Церква сильно доклалася до того, щоби польські закони про аборти стали одними з найсуворіших у Європі. Переривання вагітності тут дозволено лише в разі загрози здоров'ю чи життю жінки або якщо вагітність настала унаслідок зґвалтування.

Протести у Любліні проти заборони абортів, листопад 2021

Очікується, що нова постанова набуде чинності за два тижні після підписання міністром. Поки що дані про вагітність збиратимуть за бажанням. Але вже з 1 жовтня 2022 року правило стане обов'язковим.

Під час недавніх дебатів у парламенті ідею захищав заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска. "Ми не створюємо реєстр вагітностей. Ми просто хочемо, щоб медичні працівники мали якнайширший доступ до даних кожного пацієнта, щоб надати їм найкращу медичну допомогу та уникнути можливої ​​шкоди", - пояснив він під час виступу у Сеймі і звинуватив опозицію у "поширенні брехні".

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Все на благо жінок

"Я не думаю, що мені потрібно пояснювати лікарям у цій залі, наскільки важливо знати, вагітна пацієнтка чи ні", - додав Краска і наголосив, що реєстр відомостей розширено, щоб включити різноманітні додаткові дані, а саме - інформацію про імплантати, групу крові та алергії.

Речник міністерства Войцех Андрусевич стверджує, що розширити перелік даних, мовляв, хочуть на рекомендацію Європейської Комісії. Це начебто має допомогти у покращенні медичної допомоги для хворих під час виїзду за кордон, каже він.

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Опозиція не довіряє владі

Депутатська група лівої партії "Левиця" подала запит на дебати в Сеймі. Її представниця Агнешка Дземянович-Бак зазначила, що такий реєстр є "інструментом, який можна використовувати як з користю, так і для шкоди". У руках влади, яка вже ускладнила життя жінок, обмежила законні права на аборт і відмовляє в абортативній контрацепції в надзвичайних ситуаціях, цей інструмент може виявитися надзвичайно небезпечним, попередила депутатка.

"Жіночий страйк" за права жінок у Варшаві, 8 березня 2022

Барбара Новацька з опозиційної "Громадянської платформи" зазначила, що молоді польські жінки, з огляду на контроль влади, більше не хочуть мати дітей. На її думку, створення такого реєстру є "інструментом залякування". Справді, незважаючи на масштабні соціальні програми, народжуваність у Польщі невпинно падає. У лютому 2022 року народилося лише 23 тисячі дітей - найменша місячна кількість з часів Другої світової війни.

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Польща не стане другим Сальвадором

У "нормальній" країні, каже Міхал Граматика з опозиційної партії "Польща 2050", такий електронний облік був би гарною ідеєю, але не в Польщі. Він вказує на повноваження державних органів контролю, які постійно розширюються. "Чому ми маємо вірити, що тільки лікарі матимуть доступ до цих даних?" - риторично запитує він.

Тим часом ліволіберальне видання Gazeta Wyborcza намагається заспокоїти жінок. В одному з останніх газетних номерів коментаторка Катажина Везик зазначила, що навіть після набрання чинності нової постанови жінка не буде покарана за чинним законодавством у разі переривання вагітності. "Якщо цей реєстр був задуманий як засіб тиску, то він беззубий", - пише Везик і зазначає, що "незважаючи на зусилля організацій, що виступають проти абортів, Польща все ще не є другим Сальвадором". У цій центральноамериканській країні жінка, що перериває вагітність, може бути засуджена до 30 років позбавлення волі. Польщі до цього далеко: згідно з чинними законами, жінкам, які зробили нелегальний аборт, покарання не загрожує. Натомість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років передбачено для осіб, які здійснювали незаконний аборт, допомагали жінці чи переконали її піти на цей крок.